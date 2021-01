Silvio Berlusconi ricoverato: problema cardiaco aritmologico

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e presidente del Monza, è stato ricoverato d’urgenza al centro cardiologico di Monaco, nel Principato, dove si è sottoposto ad accertamenti dovuti a “un problema cardiaco aritmologico”.

Lo ha confermato all’ANSA Alberto Zangrillo, il suo medico personale: “Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento – ha spiegato Zangrillo – dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Berlusconi si trovava a Valbonne, località nei pressi di Nizza, nel Sud della Francia, dove abita la figlia Marina. Proprio lì l’ex presidente del Consiglio e del Milan aveva trascorso anche gran parte del lockdown iniziato a marzo di un anno fa.

Secondo Zangrillo, le condizioni di Berlusconi si sono aggravate tre giorni fa, tanto da costringerlo al ricovero ospedaliero.

OMNISPORT | 14-01-2021 15:13