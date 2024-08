Simone Biles, la bottiglia di champagne costa una fortuna: video denuncia contro un night di Parigi

Su Tiktok, in una clip già diventata virale, la stella della ginnastica racconta la singolare avventura in un locale della capitale francese dopo la cerimonia di chiusura.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo le Olimpiadi è rimasta a Parigi a godersi un po’ di meritate vacanze e ha documentato passo dopo passo i suoi spostamenti e le sue avventure su TikTok. Simone Biles, mito della ginnastica statunitense e mondiale, è seguitissima sui social. E così ha fatto scalpore, tra un video e l’altro, la sua accorata denuncia relativa al prezzo folle di una bottiglia di champagne. Un prezzo fuori mercato, che la campionessa ha avuto modo di osservare in una serata all’interno di un non meglio precisato nightclub.

Biles, la denuncia in un video da Parigi

Nel video in questione Simone Biles, intenta a truccarsi, racconta il clamoroso retroscena. Tutto è accaduto al termine della cerimonia di chiusura dei Giochi, nella notte di domenica 11 agosto, quando è andata a festeggiare insieme ad altri compagni e atleti della spedizione americana in un locale molto famoso. Quello che ha raccontato il fenomeno della ginnastica ha lasciato di stucco i suoi numerosissimi followers.

La star della ginnastica: “Champagne, che prezzi”

In pratica, qualcuno all’interno del locale ha provato a rifilarle una bottiglia di champagne, più o meno esclusivo, al modico prezzo di 26mila dollari, circa 23mila euro al cambio. “Dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi siamo usciti a festeggiare a Parigi”, ha riferito Simone. “Un locale ha provato a farmi pagare una bottiglia di champagne 26mila dollari. Ma dico, siete matti?”. La campionessa ha assicurato di non aver acquistato la bottiglia e si è detta incredula e sbigottita di fronte a un pezzo tanto elevato.

Biles, video virale: ma qual era il locale?

Il video con la denuncia del prezzo alle stelle della bottiglia è diventato subito virale. E immediatamente, visto che Simone Biles non ha specificato il nome del locale, si è scatenata la caccia: fino a questo momento, infruttuosa. Biles non è stata la prima a “lamentarsi” dei locali di Parigi. Durante le Olimpiadi, Serena Williams ha riferito di essere stata “rimbalzata” da un ristorante (dove però non aveva prenotato), mentre il noto rapper Travis Scott è finito addirittura agli arresti dopo una rissa col suo bodyguard all’esterno di una discoteca.

Le Olimpiadi di Simone Biles: tre ori e un argento

Al di là di questa spiacevole disavventura, Simone Biles è tornata dalla capitale francese con un bottino di tutto rispetto. La sua spedizione olimpica, infatti, è stata coronata dalla conquista di ben quattro medaglie, tre d’oro e una d’argento. Biles, in particolare, ha trionfato nell’all around individuale e di squadra e al volteggio, mentre ha chiuso seconda alle spalle di Rebecca Andrade nel corpo libero. Una clamorosa caduta, invece, le è costata il podio nella trave, concorso vinto da Alice D’Amato con medaglia di bronzo per Manila Esposito.