Olimpiadi, Travis Scott arrestato a Parigi: perché indossava la maglia di Antonio Chimenti, ex portiere Juve

Virali sul web le immagini del rapper portato via dagli agenti con addosso la maglia dell'estremo difensore: social in tilt, ma Scott è sempre stato simpatizzante bianconero.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’immagine è grottesca, l’interrogativo scottante. Che ci faceva Travis Scott, una delle star più influenti della scena rap made in USA, con addosso la maglia di Antonio Chimenti, portiere di riserva della Juventus di qualche anno fa? Un dubbio amletico, che si è fatto strada tra i tifosi bianconeri (e non) quando sono diventate virali online i video e le foto dell’arresto del rapper, avvenuto a Parigi in seguito a una rissa con la sua guardia del corpo. Più dei motivi dell’arresto, più dei guai di Scott, la domanda è sorta spontanea: com’è possibile che Travis andasse in giro con la maglia di Chimenti?

Scott arrestato in maglia Juve: web in tilt

Un interrogativo, tra il serio e il faceto, che in realtà ha già una risposta: Travis Scott non ha mai nascosto le sue simpatie per la Vecchia Signora. A dispetto dalla sua vicinanza col presidente del Milan Gerry Cardinale, il rapper ha sempre avuto una particolare inclinazione per i colori bianconeri. E già a inizio luglio, il 5 per la precisione, in occasione di un afterparty organizzato a Zurigo l‘artista si era esibito indossando una felpa della Juventus griffata Kappa, marchio che sponsorizzava tecnicamente il club nel corso degli Anni 90. La maglia di Chimenti “sfoggiata” in occasione dell’arresto, invece, è risalente alla stagione 2004-05.

Olimpiadi, la rissa col bodyguard e l’arresto

Una volta risposto all’interrogativo più scottante per gli appassionati di sport, passiamo all’altro: perché è stato arrestato Scott? Per aver aggredito un agente in seguito a una rissa scatenatasi all’alba di venerdì 9 agosto, protagonisti il rapper e il suo bodyguard. L‘episodio si è verificato in prossimità dell’Hotel Georges V, uno dei più esclusivi della capitale francese, e ha indotto la polizia a intervenire con tempestività. Secondo quanto riportato da diverse testate, un agente delle forze di sicurezza è intervenuto per separare Travis dalla sua guardia del corpo e, nel mentre, è stato aggredito dallo stesso rapper.

Chi è Travis Scott, stella del rap made in USA

Qualche ora prima Scott aveva postato su Instagram un breve video dalla Bercy Arena, dove aveva assistito al match di basket del Team USA. Poi ha condiviso altre immagini nel corso di una serata trascorsa in una discoteca. Poi l’arresto per l’episodio già raccontato, peraltro non il primo in questa turbolenta estate per Scott. Lo scorso giugno, infatti, l’artista era stato fermato a Miami Beach, negli Stati Uniti, in stato di ebbrezza e con l’accusa di turbativa dell’ordine pubblico. Rapper di enorme successo – “Rodeo” e “Astroworld” i suoi album più conosciuti – Scott è stato legato sentimentalmente all’influencer Kylie Jenner, con cui ha avuto due figli.