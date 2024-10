Sinner, a Shanghai la rivincita con Shelton: un anno fa sorrise l'americano. Data, orario e dove vederla in tv

Come nel 2023, Jannik e Ben si sfidano negli ottavi di finale del Masters 1000 cinese: l'orario non è dei più comodi, ecco come seguire il match in diretta.

Toh, chi si rivede. Un anno dopo l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai è sempre lo stesso: Ben Shelton. E il precedente non è beneaugurante, visto che a imporsi – non senza sorpresa – fu il giovane americano, astro nascente del tennis made in USA. Sarà a tutti gli effetti una rivincita, dunque, per il rosso di San Candido, che – curiosamente – proprio dopo quell’inatteso ko ha spiccato letteralmente il volo.

Sinner, dopo il ko con Shelton un anno di trionfi

Da quel ko dell’ottobre 2023, infatti, Sinner non si è praticamente più fermato. Ha vinto a Vienna poche settimane dopo, ha sfiorato il successo alle ATP Finals, trascinato l’Italia al trionfo in Davis e poi nel 2024 ha conquistato due Slam e si è arrampicato alla posizione numero 1 del ranking, dove staziona da 18 settimane. Curiosità: di rivincite con Shelton, Jannik se ne è già prese tre. L’ha battuto infatti a Vienna nel 2023 e a Indian Wells e a Wimbledon nel 2024, le ultime due volte proprio agli ottavi.

Shanghai: per Shelton vittoria su Carballes Baena

Shelton ha staccato il biglietto per la sfida con l’italiano superando senza troppi problemi lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Testa di serie numero 14, lo statunitense ha vinto chirurgicamente tanto il primo quanto il secondo set (6-3 6-4), senza sprecare troppe energie. Sinner avrà comunque un piccolo vantaggio: mentre l’americano è stato costretto a un piccolo tour de force per recuperare gli incontri rinviati per pioggia, Jannik agli ottavi c’è già da domenica mattina e ha potuto beneficiare di due giorni di riposo.

Il riposo di Sinner a Shanghai tra autografi e fan

Un riposo, una pausa di cui l’azzurro aveva bisogno. Trascorsa a ricaricare le batterie e a firmare autografi. Anche a Shanghai, infatti, è scoppiata la Sinner-mania. Tantissime le richieste, con Jannik che ha provato ad accontentare tutti, fin dentro l’albergo che lo ospita. E intanto il suo sponsor tecnico, la Nike, ha distribuito una t-shirt speciale raffigurante una volpe col cappellino che il numero 1 ha indossato in alcune circostanze dopo le partite o in eventi promozionale: bene, in poche ore è andata letteralmente a ruba.

Sinner-Shelton: quando si gioca l’ottavo di Shanghai

Il match tra Sinner e Shelton aprirà il programma di mercoledì 9 ottobre, giorno in cui sono stati concentrati tutti gli ottavi di finale: orario scomodo, le 6.30 italiane. A seguire il confronto tra Carlos Alcaraz e Gael Monfils. I match del Masters 1000 di Shanghai sono trasmessi in pay tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW e Tennis TV, sempre per abbonati.