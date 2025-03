Sinner affida all'amico Alex Vittur tutto il suo mondo: l'agenzia Avima diventa l'universo di Jannik

Jannik Sinner saluta la StarWing Sport di Lawrence Frankopan (che lo seguiva dal 2019) e si affida anche per la parte commerciale ad Avima, l'agenzia dell'amico e manager Alex Vittur

La pausa imposta dalla sospensione della Wada è il pretesto per provare a mettere un po’ d’ordine. E Jannik Sinner ha deciso di darci un taglio anche per quel che riguarda il management, con Alex Vittur che da oggi diventa di fatto l’unico manager plenipotenziario del numero uno del mondo. Questo perché Sinner ha deciso di affidarsi esclusivamente ad Avima, l’agenzia fondata proprio dall’amico Vittur che si occuperò anche di tutte le questioni relative a contratti e sfruttamento dei diritti di immagine, un campo fino ad oggi gestito dalla StarWing Sport di Lawrence Frankopan, che di fatto è finito fuori dalla galassia che orbita attorno a Jannik.

Vittur succede a Frankpan: “Grato di aver lavorato con Jannik”

Alex Vittur è un amico di lunga data di Sinner e anche della sua famiglia, e nel tempo il rapporto di fiducia s’è cementato in modo davvero notevole. Nell’ultimo anno Avima gestiva già la comunicazione di Sinner (ha dovuto affrontare anche la lunga “battaglia” con la Wada, culminata con il comunicato con il quale è stata resa nota la decisione di “concordare” una sospensione di tre mesi lo scorso 15 febbraio), adesso si appresta a diventare la società che ne curerà ogni dettaglio fuori dal campo.

La chiusura del rapporto con Frankopan è stata assolutamente pacifica: “Lawrence e il suo team mi hanno sempre supportato in questi anni e a loro va il mio ringraziamento per tutto quello che hanno fatto per me”. StarWing ha seguito Sinner da quando aveva 18 anni: “Non ho potuto accettare la proposta di Avima di lavorare a tempo pieno per loro – ha risposto Frankopan – ma sono grato di aver potuto collaborare con un talento come Jannik e aver raggiunto insieme a lui grandi risultati. Gli auguro il meglio per le sfide che lo attendono in futuro”.

Vittur, colui che aveva visto Sinner “prima” di Sinner…

Cosa significa questo cambio in corsa da parte del numero uno del mondo? A conti fatti, nulla che abbia realmente a che vedere con quella che è diventata la sua immagine all’infuori del rettangolo di gioco. “StarWing Sport è stata determinante nella gestione della carriera commerciale di Jannik da quando aveva diciotto anni, creando partnership formidabili con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale”, si legge ancora nella nota che Avima, per conto di Sinner, ha dato alle stampe per annunciare la loro nuova partnership “totale”.

Quando a Roma l’altoatesino tornerà in campo per la prima volta dopo la sospensione, al suo fianco avrà il tuttofare Vittur, che ha studiato alla Cattolica di Milano, ottenendo un Master ad Harward e alla Economic School di Londra. Classe 1984, vanta un passato da tennista (numero 605 nel 2004: ha conquistato un titolo italiano a squadre assieme ad Andreas Seppi e Simone Vagnozzi), nonché da sciatore e da atleta di hockey su ghiaccio. È stato lui il primo a scovare un piccolo Jannik nel campi della Val Pusteria, suggerendo a Massimo Sartori di prenderlo sotto la sua ala.