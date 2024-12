Sinner, svelati i giudici scelti dalla Wada e da Jannik: ecco chi deciderà sul caso doping. Ma sulla data resta il mistero

Arrivano le prime novità riguardante l’appello presentato dalla Wada al Tas per il caso doping che riguarda il numero 1 al mondo: i primi due giudici sono l’israeliano Ken Lalo e l’americano Jeffrey Benz (scelto anche per il caso Halep)

Arriva una prima importante novità per il caso doping che riguarda Jannik Sinner. Sono stati infatti svelati i nomi dei giudici scelti dalla Wada e dallo stesso tennista azzurra che andranno a comporre il collegio che deciderà sulla positività al clostebol. Ora all’appello manca il terzo giudice che deve essere nominato dal Tas di Losanna e ovviamente la data del procedimento stesso.

La Wada punta sull’intransigente Ken Lalo

La scelta della Wada è stata ispirata come da previsioni alla severità. L’organizzazione che cura la lotta al doping ha infatti deciso di scegliere l’israeliano con passaporto americano Ken Lalo. Il 66enne giurista che ha studiato legge sia in Israele che negli Stati Uniti è conosciuto per essere molto intransigente per quando riguarda i casi di doping e vanta una lunga esperienza con il Tas di Losanna con cui collabora dal 2011 nelle vesti di arbitro. Nella sua carriera sportiva però ci sono soprattutto i cavalli visto che è stato ed è presidente della federazione equestre israeliana.

Sinner punta sullo statunitense Benz

La scelta di Jannik Sinner sembra andare come da copione in una direzione opposta con il numero 1 al mondo che ha scelto come arbitro lo statunitense Jeffrey Benz. Anche l’esperienza dell’America nel mondo dello sport è di lunga data visto che si ricopre il ruolo di arbitro e mediatore da quasi 20 anni ed è stato protagonista di casi legati proprio al doping. Benz fu scelto anche da Simona Halep per il suo appello al Tribunale di Losanna con la squalifica della rumena ridotta dagli iniziali 4 anni fino ai 9 mesi.

Ora tocca al Tribunale di Losanna

Per definire il “panel” di giudici che decideranno sul caso di Jannik Sinner manca ancora la scelta del Tribunale dello Sport di Losanna che dovrà nominare l’ultimo elemento che andrà a formare la commissione. Dopo la decisione dell’ITIA che aveva dichiarato innocente Jannik Sinner dopo la positività al clostebol nel corso di Indian Wells, la Wada ha deciso di fare ricorso al TAS chiedendo un squalifica da uno a due anni per il numero 1 al mondo. La data dell’appello però non è ancora disponibile con l’ultima udienza decisa dal TAS che è quella del prossimo 11 febbraio quindi per Jannik Sinner c’è ancora da aspettare prima di conoscere il suo destino legato a questo caso.