Sinner non subisce la reazione sconsiderata di Medvedev che saluta e incassa al Six Kings Slam 2024 un montepremi pauroso

Il campione russo urla, sbraita e sbatte la racchetta ma esce dalla sconfitta subita ai quarti con 21mila dollari guadagnati peer ogni minuto di gioco

Se i precedenti esplicitano quel che dovrebbero, ovvero l’effettiva superiorità di Jannik Sinner su Daniil Medvedev negli ultimi due anni, la drammatizzazione di Riyad non trova alcun significato.

E illustrerebbe, solo in parte, la propensione del campione russo a esprimere le proprie contrarietà attraverso gesti forti, che non lasciano indifferente pubblico e telecamere pur con la consapevolezza – da parte di tutti gli attori – anche dell’introito per minuto giocato messo via. Un tesoretto di notevole entità, per un’ora di gioco nel teatro dei Six Kings Slam.

Sinner annienta Medvedev al Six Kings Slam 2024

Contro Jannik, Medvedev ha incassato un 6-0, 6-3 che poco si addice alle sfide illustri che hanno preceduto quella del Six Kings Slam (torneo ed esibizione che aggiunge al fitto calendario un appuntamento in quel della danarosa Arabia), in un quarto di finale che non aggiunge nulla (né toglie) alla storia di un classico del tennis contemporaneo che ha donato emozioni e inventiva, grazie al temperamento opposto dei due che sono il presente di questo sport, assieme allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Fonte:

Sinner sorride dopo la vittoria contro Medvedev

La reazione esagitata

Quindi Daniil, che pure ha creato non pochi fastidi a Sinner nelle partite giocate nei tornei ATP ufficiali, non riesce a sbloccare la partita e affida alla sua foga (contro la racchetta) la frustrazione nel non saper trovare la chiave della reazione contro un numero 1 sempre sicuro, in un match che non lo ha visto mai tremare. Per sua stessa ammissione, è Jannik l’avversario che soffre di più in questa fase della sua carriera.

Ergo, i precedenti rimarranno sul 7-7 anche se nelle stagioni 2023 e 2024, le vittorie sono a favore del campione altoatesino battuto dal russo solo a Wimbledon 2024, in una partita che ricorderemo.

A consolazione di Medvedev, però, c’è un particolare importante. Venale ma non di secondaria rilevanza, ovvero quanto incassano per un’ora e 9 minuti di gioco a Riyad: Medvedev ha giocato 69 minuti e ha guadagnato, stando ai dati forniti dall’agenzia ADNkronos, ben 1,5 milioni di dollari. Facendo due conti, conquista 3 game e guadagna 1,5 milioni di dollari per una serata da sparring partner in un torneo-esibizione che non condiziona la classifica ATP.

Quanto incassa Medvedev

Medvedev intasca 21.739 dollari per ogni minuto passato in campo, tra racchette schiantate sul cemento, urla e rimproveri diretti alla propria incapacità di individuare i colpi giusti incassando il secondo ko in pochi giorni, dopo Shanghai quando era già evidente il problema alla spalla destra.

Dalla sua, Sinner invece – sconfitto da Alcaraz a Pechino – si appresta ad affrontare oggi 17 ottobre Nole Djokovic, l’ultimo dei big three ancoraa operativo a seguito della decisione di Nadal di chiudere ufficialmente la sua carriera ma qui presente.

Il montepremi da urlo

L’aspetto finanziario in quel di Riad ha il suo senso per i giocatori: chi vince il Six Kings Slams, infatti, incassa la cospicua cifra di 6 milioni di dollari. Una cifra impressionante che equivale alla metà di quel che Jannik ha vinto fino ad oggi, ovvero circa 12 milioni di dollari da inizio 2024. Che voglia finire in bellezza?