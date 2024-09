Sinner-Medvedev, gli US Open tolgono il sonno ai tifosi. Draper-de Minaur, la sfida degli amici di Jannik

Usciti gli orari della decima giornata degli US Open: Sinner e Medvedev si sfideranno nella notte italiana, mentre la sera Draper e de Minaur andranno a caccia della prima semifinale slam

Usciti gli orari della decima giornata – che avrà inizio giovedì 4 settembre – degli US Open, con l’ennesima sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev – da molti vista come una finale anticipata – che si terrà come ultimo match della sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium, il che significa che non avrà inizio prima delle 2:15 di notte. Jack Draper e Alex de Minaur, entrambi grandi amici dell’altoatesino con cui hanno giocato alcuni tornei in doppio, invece si sfideranno nell’ultimo incontro della sessione giornaliera per la prima semifinale slam della loro carriera.

Sinner-Medvedev a notte fonda

Come accaduto per la sfida con Tommy Paul, Jannik Sinner tornerà in campo contro Daniil Medvedev nella notte fonda italiana. Il tredicesimo capitolo tra i due infatti è l’ultimo match in programma della decima giornata e non inizierà prima delle 2:15 italiane della mattina di venerdì 5 settembre – orario comunque molto ottimistico -, obbligando tutti i tifosi di Jannik a fare le ore piccole per seguire e fare il tifo per lui.

I precedenti

Questo sarà la tredicesima sfida tra Sinner e Medvedev, che si trova al comando negli scontri diretti grazie ai sette successi ottenuti, di cui i primi sei nelle prime sei sfide tra i due e il settimo in occasione dell’ultima sfida ai quarti di finale di Wimbledon. Nel mezzo c’erano state cinque vittorie di fila di Jannik, compresa la rimonta in finale agli Australian Open.

Medvedev: “Sarà dura, proverò a pensare a Wimbledon”

Dopo la vittoria di ieri contro Nuno Borges, Medevedev ha parlato della possibile sfida con Sinner, facendo anche riferimento appunti agli ultimi due incontri a livello slam tra i due: “Jannik? Praticamente in tutte le occasioni abbiamo disputato dei match molto molto duri, tranne un paio. Cercherò di pensare maggiormente al nostro incontro di Wimbledon, piuttosto che a quello di Melbourne. Ci conosciamo molto bene ormai e cerchiamo di capire cosa farà l’altro, ma alla fine la sfida si decide sempre nei momenti decisivi: la palla break, il set-point… Senza dubbio sono conscio del fatto che se voglio vincere dovrò tirare fuori la mia versione migliore”.

Draper-de Minaur la sera

Prima di Sinner giocheranno due suoi grandi amici nel circuito, ovvero Jack Draper e Alex de Minaur, il cui incontro è in programma come secondo della sessione giornaliera, con l’inizio che è previsto non prima delle 19:15 italiane. Entrambi andranno a caccia della prima semifinale slam della carriera – si spera contro Sinner – con il britannico che prima di questo US Open non si era mai spinto nemmeno ai quarti. Si tratta della quarta sfida tra i due, con l’australiano che ha trionfato in tutti e tre i precedenti.

Qui trovi il tabellone aggiornato dello US Open