Skriniar-PSG, accordo vicino: l'Inter si tutela con due difensori

L’Inter è scatenata sul mercato. Non solo grandi acquisti in attacco ma operazioni mirate pure a livello difensivo. Milan Skriniar è sempre più vicino al PSG ma il club nerazzurro sa esattamente come sostituirlo. In arrivo non uno ma due difensori.

Inter, Skriniar sempre più vicino al PSG

L’affare Milan Skriniar è sempre più vicino alla classica fumata bianca. La distanza tra Inter e PSG non è molta. Da Parigi offrono 60 milioni per il cartellino del difensore slovacco, il club nerazzurro ne vorrebbe 80. Probabilmente a 70 milioni l’accordo andrà in porto (il PSG pare pronto ad alzare l’offerta in tempi brevi).

Milan Skriniar, molto legato all’Inter, difficilmente rinuncerà alla proposta economica che gli ha messo su un piatto d’argento il PSG, ovvero un ingaggio, secondo la Gazzetta dello Sport, pari a 7,7 milioni di euro netti (più vari bonus). Di fatto, andrebbe a guadagnare circa il triplo di quanto percepisce ora all’Inter.

Inter, ci sono già i sostituti di Skriniar

Se Milan Skriniar dovesse raggiungere Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar al PSG, l’Inter non resterebbe con il classico pugno di mosche in mano. Beppe Marotta si è già attivato per trovare la soluzione giusta che non permetta alla squadra di sopperire all’addio del forte centrale difensivo.

In realtà, diverse indiscrezioni di mercato parlano di un doppio colpo difensivo. L’obiettivo numero uno resta Gleison Bremer, miglior difensore dello scorso campionato e oggetto del desiderio di tanti club (l’Inter pare avanti nella trattativa con il Torino). Attenzione anche al nome di Francesco Acerbi. Nonostante un contratto sino al giugno del 2025, il difensore classe 1988 potrebbe fare le valigie. Simone Inzaghi lo conosce benissimo e sa come farlo rendere al meglio.

Inter, le priorità restano Lukaku e Dybala

Tuttavia, prima di pensare al reparto difensivo, l’Inter punta a completare il pacchetto offensivo. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, sponda nerazzurra. Ormai sembra tutto fatto, manca solo la classica fumata bianca.

Saranno giorni caldi anche sul fronte Paulo Dybala. L’Inter non vuole rischiare una vera e propria asta con altri club (il Milan sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante) e starebbe provando a chiudere l’accordo in tempi brevi, così da poter dichiarare anche la Joya un nuovo giocatore nerazzurro.

