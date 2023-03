Giletti si sbilancia, Goggia replica a Le Iene in modo alquanto tagliente, ribadendo e rivendicando la sua privacy

La solita domanda impertinente e la rispostina di Sofia Goggia che riaccende i riflettori sul presunto flirt con Massimo Giletti. A solleticare la campionessa è stata la redazione de Le Iene, che con una certa malizia ha intercettato Sofia e le ha riproposto uno dei tormentoni delle ultime settimane dopo le esternazioni del conduttore.

Flirt Goggia-Giletti, la provocazione

“Che belva si sente, Massimo Giletti?”, ecco la domanda di avvio che ha scatenato la reazione indispettita – e prevedibile – di Sofia Goggia la quale ha sempre omesso di replicare sulla presunta storia che avrebbe intrecciato con il giornalista e presentatore.

In fondo a ricomporre i tasselli di questo flirt era stata proprio l’intervista di Giletti a Francesca Fagnani, nel suo Belve. Qualche giorno addietro in prossimità della gara, la sciatrice è stata raggiunta da Le Iene e, dopo alcune domande di troppo sulla sua vita sentimentale, Goggia ha finalmente dato la sua versione dei fatti, anche se parziale.

La replica seccata di Goggia a Le Iene

“A chi darà il suo bacio della buonanotte stasera?”, ha chiesto senza tanti fronzoli l’inviato. La risposta della campionessa di sci non si è fatta di certo attendere: “A nessuno, a me stessa”.

Non solo: Sofia ha ammesso di essere a conoscenza dei rumors sul suo conto. Ecco perché alla domanda “è fidanzata?”, lei si è fatta trovare con la risposta pronta:

“No, non rompermi i cogl***i, ho la gara a cui pensare. Non fare domande”, ha chiuso lì, tagliente, la questione Giletti.

Un modo, neanche troppo opinabile per lasciar intendere, come già anticipato, che certi commenti non possono che infastidirla soprattutto in una fase così delicata della sua carriera sportiva.

Anche se, a causa dei rumors sull’imminente rientro in Rai di Massimo Giletti, anche Sofia verrà investita inevitabilmente dall’onda lunga delle indiscrezioni.

Il flirt Sofia Goggia-Massimo Giletti

Il rapporto tra la campionessa di sci e il presentatore affascina, intriga e scuote dal torpore di una cronaca di meri successi sportivi per aggiungere dettagli inediti di una giovane donna, 30 anni appena, di certo esuberante, espansiva, intraprendente. E che ha preferito tacere sulla sua vita privata, censurando nomi e cognomi quando si è trattato di rapporti sentimentali.

Al contrario di Giletti che, stando a quanto pubblicato da DiPiùTv, si sarebbe abbandonato a frasi dubbie, ambigue, chiari rimandi a Sofia:

“Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”.

In effetti, svela DiPiùTv, Francesca Fagnani ha infilzato il presentatore – nel corso della lunga intervista concessa al suo programma – con una frasetta poco discreta: “Allora adesso la invitiamo qui in studio, Sofia…”.

La confessione a Belve di Giletti

Con il giornalista e conduttore ha insistito, chiedendogli se nel suo cuore ci fosse una persona, se fosse sereno in amore. E lui, ancora imbarazzato, ha confermato:

“Amo le montagne vincenti”, la replica di un Giletti quasi imbarazzato.

Quell’imbarazzo di chi, con estremo mestiere televisivo, replica senza esplicitare poi il senso di quelle affermazioni: si riferisce a Sofia Goggia, avvistata in precedenza con lui? Come si può ritenere che non si attivi una pericolosa, ardita nuova trama, anche se dall’entourage della sciatrice – come trapelato i passato – sembrerebbe cosa per nulla gradita?

Goggia non ha mai concesso molto della sua vita privata se non l’ovvio, quel che è trapelato fino ad ora mentre Giletti, volto televisivo noto al grande pubblico, aveva un ruolo pubblico distante da quello della campionessa.

La reazione di Sofia Goggia

Secondo il Corsera, le repliche a uso e consumo del mezzo televisivo dell’esperto conduttore e giornalista non sarebbero state gradite dall’entourage della campionessa, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali (per ora).

Sofia è sempre rimasta alquanto fredda sulla questione flirt, che non ha mai davvero commentato. E, inoltre, continua a proclamarsi single.

