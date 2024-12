Stavolta la replica di Sofia Goggia su vita privata e presunto rapporto con Massimo Giletti è da outsider

Nell'ultima intervista rilasciata al Corsera, Goggia risponde con distacco in merito al suo privato e al legame sentimentale che avrebbe con il giornalista e conduttore televisivo

Quale che sia il contesto, l’intervista o il programma la risposta – asciutta fino a risultare composta da qualche parola, appena – Sofia Goggia non ha nulla da dichiarare, se non la sua linea in merito al suo stato sentimentale. Componente collaterale, per una campionessa del suo livello e dopo una catena di infortuni drammatici, di certo dispendiosi anche sul versante psicologico per le conseguente legate al dolore, al tormento, alla riabilitazione che ormai chiunque conosce e sa ma che la stessa Goggia non specifica anche nelle dichiarazioni che accompagnano il suo rientro.

A differenza di Massimo Giletti, che sa misurare dichiarazioni e risposte con qualche dettaglio aggiuntivo senza citarla esplicitamente, Sofia non riserva alcuna conferma su una storia della quale si scrive, ci si interroga e si pongono domande pure alla vigilia del rientro in Coppa del Mondo a Beaver Creek in Colorado. Senza che si ritrovi in esse alcuna concreta, reale conferma che definisca quel presunto legame.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reduce Sofia Goggia torna in pista e al presunto flirt con Giletti

Sofia Goggia è una reduce e, come tale, affronta anche l’intervista che ha ripercorso questi mesi tormentati dalle conseguenze di quell’infortunio in allenamento sul Tonale risalente al 5 febbraio scorso come chi ha un elenco di cadute e di altrettante riprese da elencare. Lo sci, lo sport, riservano emozioni enormi e imparagonabili ma anche simili esperienze, con impatto sul piano fisico e mentale che mutano da atleta a atleta. Per quel che attiene all’universo-mondo di Sofia, la sua forza al pari del pragmatismo sono eccezionali. Fuori norma.

Al Corriere della Sera affida parole importanti, che restituiscono la portata di questo importante infortunio subito a 32 anni con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sullo sfondo. L’ennesimo stop che si somma a quanto già patito, da parte di Sofia, che studia e lavora per raggiungere anche obiettivi personali ma che non condivide nulla del suo privato – davvero – con il pubblico di appassionati, di tifosi che la seguono con affetto e costanza. Sofia Goggia è una queen dello sci, come e al pari di Federica Brignone che continua astupire dal punto di vista sportivo.

Giletti e il tormentone sentimentale

Sul versante amoroso, sappiamo davvero poco da parte della diretta interessata che pur essendo interrogata – e con costanza – sul tema ha sempre preferito mantenere la sua sfera sentimentale solo privata pur non celandosi del tutto a fotografi e telecamere che l’hanno immortalata in passato con Massimo Giletti, giornalista e autore televisivo rientrato in Rai con “Lo stato delle cose”. Un autentico punto imprescindibile, in questi anni, che figura in ogni scaletta preparata per l’occasione, a testimoniare sia l’enorme attenzione mediatica su questo presunto rapporto tra i due e l’indubbia originalità del mondo di gestire le pressioni mediatiche da parte di Sofia che, nonostante anche l’incalzante intervista a Giletti di Francesca Fagnani a Belve non ha mai esternato in un un senso.

Certo, oggi si legge che ad amori da dichiarare, replica «Nessuno» e che all’allusione alle indiscrezioni sulla frequentazione, mai ammessa, con Giletti e al richiamo all’attività di Roberto D’Agostino e i suoi, Goggia si affida a una replica antica. «Chiamate pure… So di avere l’amore di una Nazione ed è bellissimo».

L’immenso “amore” di un pubblico di tifosi, dell’Italia che sostiene Goggia con e nonostante i problemi fisici che hanno tormentato la campionessa al pari dei quesisti sulla storia con il conduttore televisivo, il quale nell’ottobre scorso in un’intervista rilasciata a Gente aveva confermato di nutrire un sentimento sincero, profondo, da proteggere senza mai fare il nome della campionessa di sci.

Goggia-Giletti, dettagli di una storia non confermata

Pochi scatti, quasi accidentali, sono bastati ad accrescere di dettagli non confermati la costruzione di un amore che Sofia Goggia non ha esplicitato neanche quando si è misurata con la domanda diretta, inequivocabile sulla sua vita privata.

E che Giletti avrebbe alimentato per via delle sue affermazioni in circostanze poco interpretabili, come fu quando ospite di Belve, condotto da Francesca Fagnani, ammise quasi ingenuamente il sentimento, la frequentazione all’apice della centralità mediatica della loro presunta intesa. Passaggi ormai obbligati di questa associazione ovvia, inevitabile tra Goggia e Giletti.

La campionessa bergamasca e il giornalista erano stati intercettati ancora una volta insieme, a bordo di un traghetto in direzione Portoferraio, isola d’Elba che fa da scenario al tour della campionessa bergamasca.

Su Instagram, allora la conferma della sola presenza in questo splendido luogo che oggi li ospiterebbe entrambi. Sì, perché Sofia non si mostra in compagnia. Sul social risulta seguire un altro Giletti, ma non sempre ciò è un segnale. L’accerchiamento mediatica non è cosa temuta, insomma. Piuttosto è contemplata e gestita.

Fonte: ANSA

Massimo Giletti

Dal monologo a Le Iene all’intervista rilasciata a Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa, Sofia Goggia si è conquistata una centralità nella narrazione televisiva, nei palinsesti, nei titoli di quotidiani e siti. E così anche per la sfera privata, i suoi amori che hanno conquistato una visibilità derivante pure dall’indubbia simpatia della quella è capace e che la rende un personaggio capace di instaurare una relazione con il pubblico.

La tattica di Sofia

Di questo flirt si è scritto assai, si è approfondito, si è cercato di carpire altro: anche in una precedente intervista rilasciata da Sofia al settimana Oggi, Goggia si era confidata su questa componente della sua vita, privata ma anche pubblica viste le dichiarazioni di Giletti a Francesca Fagnani durante Belve e in diverse circostanze, che non avevano di certo agevolato l’oblio su una vicenda così intrigante, appassionante per via della notorietà dei protagonisti.

“Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile”, aveva detto inoltre la campionessa di sci parlando della sua vita privata al settimanale Di Più: “In questo momento non sono pronta per una relazione ufficiale e pubblica”.

Fonte: ANSA

Gli obiettivi verso le prossime Olimpiadi

Sofia Goggia, campionessa di sci

Di paure ne ha e ne coltiva ancora Sofia, la quale ha ammesso di temere di non essere all’altezza, di cedere al suo stesso mito della competizione che le fa da sostegno ma che, dall’altro lato, come lei stessa ammette ha un tratto quasi “patologico” perché la spinge a cercare una perfezione irraggiungibile.

Quel che rimane granitico, in questo momento – Giletti a parte – è la sua volontà di partecipare alle prossime Olimpiadi, che vedranno ancora una volta Sofia Goggia e la rivale-amica Federica Brignone indossare la divisa azzurra per strappare quelle medaglie che hanno già conquistato – nonostante e malgrado gli infortuni – ai Giochi, quelli casalinghi, dimostrandosi ancora le più forti in pista.

Si ricomincia in Coppa del Mondo, si auspica di rivederla così come la stessa Goggia intende essere in pista e che, a livello psicologico, l’ha indotta a ritenere l’unica via percorribile quella dell’intervento per rimuovere le placche. E esserci, per tentare di centrare quel che rimane, ancora, da vincere.