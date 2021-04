Sondaggio Milan sul nazionale azzurro, ma i tifosi lo snobbano

Difesa e centrocampo sembrano essere le priorità di Paolo Maldini per il Milan della prossima stagione, ma se ci sarà un’occasione da cogliere per rafforzare l’attacco il dirigente rossonero non se la farà sfuggire.

L’incontro con l’agente di Insigne

Va letto in quest’ottica l’incontro di ieri tra il Milan e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne: il Napoli ha ancora poco tempo per rinnovare il contratto del capitano, in scadenza nel 2022, ma le parti sembrano essere ancora lontane e i rossoneri potrebbero approfittarne.

Il Milan ha definito quella di Pisacane “una visita di cortesia”, ma l’idea di soffiare Insigne al Napoli inizia a prendere corpo: la trattativa col club azzurro è in stallo, dato che il giocatore chiede di prolungare alle stesse cifre percepite oggi (4,5 milioni di euro più bonus), mentre Aurelio De Laurentiis vorrebbe imporre una riduzione a 3 milioni a stagione, motivata dalla crisi Covid e dall’età di Insigne, un classe ’91.

Lo scetticismo dei milanisti

Visita o no, la notizia ha agitato i milanisti, molti dei quali non vedono in Insigne il giocatore giusto per la loro squadra. “Insigne non interessa al Milan e ad Insigne non interessa ad andare al Milan. Per fortuna” commenta su Twitter Majico, sperando che l’affare non si concluda.

“Quindi Insigne che prende 5 incontra il Milan perché ne vuole di più… ahahahh”, aggiunge Piero, ricordando che il club non può fare spese folli. “Gradirei un giovane di talento, Insigne non serve al Milan”, il parere di Antonio.

Alessandro, invece, non crede che l’affare andrà fino in fondo: “È una mossa probabilmente finalizzata a metter pressione al Napoli per il rinnovo, dato che il giocatore guadagna 5 milioni. Non penso che arriverà davvero al Milan”.

Possibilista, infine, Valla: “Preferirei altri giocatori, ma comunque Insigne è bravo nel suo ruolo. Non so se effettivamente sia una strada percorribile dal Milan”

SPORTEVAI | 08-04-2021 11:53