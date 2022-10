09-10-2022 13:03

Il bel ricordo, anche se ormai datato, della finale di Wembley con l’Inghilterra che ci riporta inevitabilmente al trionfo di Euro2021 ma anche l’incubo Macedonia che ci rimette con i piedi per terra, a causa di quella sconfitta che ci chiuse subito la porta per i mondiali in Qatar. Il sorteggio di Euro2024 per la kermesse in Germania è più amaro che dolce per l’Italia di Roberto Mancini. Nel girone anche l’Ucraina, oggetto misterioso visto cosa sta passando il paese da ormai tanti mesi, e Malta destinata a fare da cenerentola del girone ma è chiaro che sarà l’ennesima sfida agli inglesi il piatto forte.

Mancini non si lamenta: Con l’Inghilterra ci va bene

Roberto Mancini sorride subito dopo il sorteggio. Il ct dice a Raisport: “Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, va anche bene. Non saranno partite semplici ma sono tutte da giocare, la più bella sarà quella con gli inglesi e se continua così va anche bene, non so cosa ne pensano loro. La rivincita con la Macedonia? Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, comunque bisogna giocarle tutte.

Per i tifosi il remake Italia-Inghilterra è una sorpresa

Ricordando l’impresa agli scorsi Europei ritrovare l’Inghilterra nel girone è una sorpresa per i tifosi che commentano così sul web: “Ma ormai è sempre Italia-Inghilterra bastaaaa AHAHAHAHA”, oppure: “non so se ridere o piangere, ancora loro” e poi: “Italia-Inghilterra il posto fisso non lo lascia”

La Macedonia evoca brutti pensieri sul web

C’è chi si sbilancia: “L’Italia si giocherà il girone a 5 per andare a Euro2024 con la solita Inghilterra e l’Ucraina. Ne passano 2, paracadute play-off già garantito: vediamo di non fare un altro record al contrario”. La Macedonia del Nord è invece una ferita ancora aperta. “Riusciremo a fare gol alla Macedonia stavolta?” Un tifoso osserva: “Lo squilibrio di questi gironi che stanno uscendo è imbarazzante. C’è il Gruppo D che praticamente è la Serie C da noi”

Infine i pessimisti: “Girone difficile. Per una squadra che ha saltato due Mondiali e con molti giovani è un girone complicato. Si può serenamente finire terzi senza nessuno shock” e anche: “Tanto passano ucraina e macedonia del nord, siamo liberi pure nell’estate 24 dai”.