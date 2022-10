09-10-2022 12:59

Sono appena andati in scena i sorteggi delle qualificazioni verso Euro2024, il prossimo campionato europeo che si giocherà in Germania. Italia di Roberto Mancini è stata sorteggiata nel Gruppo C assieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta.

Si rinnova dunque la sfida coi Tre Leoni, per i quali ormai siamo una vera e propria bestia nera.

Euro 2024, i gironi di qualificazione

Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Girone B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Girone C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta,

Girone D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Girone E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Far Oer, Moldova.

Girone F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia.

Girone G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.

Girone H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Girone I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Girone J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Euro2024, come funziona il sorteggio e come ci si qualifica alla fase finale

Per quanto riguarda i sorteggi dei gironi, l’Italia era stata inserita nell’urna come testa di serie. Già prima dell’inizio del sorteggio, gli azzurri sapevano di non poter incontrare Germania, che era in prima fascia in quanto Paese ospitante, così come Croazia, Spagna e Olanda (le altre tre qualificate alla Final Four di Nations League).

Il girone dell’Italia è da cinque squadre, allo scopo di consentirle di partecipare, il prossimo giugno, alle Final Four di Nations League senza problemi.

Le 10 vincitrici dei giorni e le 10 seconde classificate si qualificheranno direttamente alla fase finale dell’Europeo, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati attraverso i playoff che si disputeranno a marzo 2024 in un mini torneo con 12 nazionali, affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno.

Sorteggi Euro2024, Mancini non si lamenta: “Girone abbordabile”

Come sempre, Roberto Mancini tiene alta la testa e non si lamenta di un girone che è senz’altro molto più duro di quanto potessimo sperare. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport :

“Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Con Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d’accordo”.

Inevitabile una domanda sulla Macedonia, proprio la squadra che ci ha estromesso dai Mondiali questa primavera:

“Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, come dimostrato a Palermo le partite bisogna giocarle tutte”.