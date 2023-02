Sorteggi ottavi di Europa League 2022/23: Juve e Roma in corsa, dove vederli in tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli ottavi di Europa League: come funziona e squadre rimaste e dove seguirli in tv e streaming

24-02-2023 10:40

L’Europa League continua a riservare soddisfazione ai tifoi delle italiane in lizza, Juventus e Roma che hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli nonostante le battute d’arresto subite e le diatribe interne. Per entrambe in prospettiva ci sono gli ottavi di finale della competizione, che si disputeranno il prossimo 9 e 16 marzo.

In attesa del sorteggio di Nyon, che seguiremo in diretta testuale su Virgilio Sport, ecco le possibili avversarie delle italiane in corsa.

Le squadre ancora in corsa

Le squadre uscite qualificate dagli spareggi di Europa League, affronteranno una delle otto teste di serie, dunque le vincitrici dei rispettivi gironi nella prima parte della competizione.

Appuntamento con il nostro live per oggi, il 24 febbraio 2023 a partire dalle ore 12:00. Il sorteggio si terrà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon e vedrà protagoniste le otto squadre classificatesi al primo posto nella fase a gironi e le otto che hanno superato la fase playoff. Tra queste le nostre Juventus e Roma.

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio vedrà l’accoppiamento fra le teste di serie, che giocheranno il ritorno in casa, e le vincitrici degli spareggi, ma ricordiamo che non c’è la possibilità di derby per squadre appartenenti alla stessa federazione. Scongiurato così il rischio di una sfida tra le italiane rimaste in corsa.

Teste di serie:

Arsenal (ING)

Betis (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (UNG)

Feyenoord (OLA)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (SPA)

Union Saint-Gilloise(BEL)

Vincitrici dei playoff:

Union Berlin (GER)

Manchester United (ING)

Juventus (ITA)

Leverkusen (GER)

Roma (ITA)

Siviglia (SPA)

Shakhtar (UCR)

Sporting CP (POR)

Dove vedere in tv i sorteggi in tv e streaming

Per seguire la diretta televisiva dell’evento di Nyon, potrete seguirlo in diretta sulla piattaforma DAZN, che offre in esclusiva tutta la serie A live, Sky Sport 24 e in streaming su NOW.

A condurre la diretta Leo Di Bello, con lui in studio anche Andrea Marinozzi e Maurizio Compagnoni.

