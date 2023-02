Roma-Salisburgo, moviola: focus sul gol di Belotti e sul rigore negato a Dybala

La Roma passa il turno in Europa League eliminando il Salisburgo: l’arbitro Vincic non convince ma sugli episodi chiave non commette errori: regolare il gol di Belottu, giusto non dare il rigore Dybala

24-02-2023 09:42