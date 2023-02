I gol di Belotti e Dybala regalano gli ottavi di Europa League alla squadra di Mourinho, ma il protagonista assoluto è Leonardo Spinazzola, che scatena la gioia dei romanisti

23-02-2023 23:04

La Roma si sbarazza del Salisburgo e approda agli ottavi di finale di Europa League. Il 2-0 dell’Olimpico ha ribaltato l’1-0 subito in Austria: i gol di Belotti e Dybala hanno messo a posto la situazione, ma il comune denominatore dei gol, nonché giocatore più acclamato dai tifosi, è stato Leonardo Spinazzola. Tornato travolgente sulla fascia, ha fornito i due assist decisivi con delle azioni fotocopia: la difesa austriaca non è mai riuscita a prenderlo, e il web giallorosso si è virtualmente spellato le mani a furia di applaudire il ritrovato terzino di Mourinho.

Roma, i tifosi acclamano Spinazzola

E’ stato infatti Spinazzola, prima ancora degli stessi Belotti e Dybala, a prendersi tutti i meriti da parte dei tifosi, come sottolinea Alessandro: “Gliene abbiamo dette di tutti i colori quest’anno. Finalmente tornato ai suoi livelli. Devastante stasera”. Così come Dario: “Quanto ci sei mancato!”. Anche Fede si unisce al coro: “Finalmente è tornato, quando sta così è il n. 1 e la squadra gira”. E John semplicemente: “È tornatooooo”. Anche Alessio applaude: “Che fico Leonardo di nuovo al suo livello, è davvero qualcosa di incredibile”. Allo stesso modo IlSankarista: “Se torna ai suoi livelli è il miglior acquisto di gennaio”. Stephen si pone una semplice domanda: “Che sia veramente tornato Spinazzola?”. E Matteo conclude: “Grande Spinazzola”

Dybala e Belotti, la coppia del gol

Ma è tutta la Roma che adesso finalmente piace, come sottolinea John: “Ragazzi è da domenica sera che vedo questo spirito , unità e sacrificio! Belotti un esempio! Corre, prende botte, rincorre e fa gol! Questo è li spirito giusto! E poi cazzo è tornato Spina e stasera dalla sua parte gli avversari lo vedono solo passare!”. Ed Bo però non ha dubbi: “Avere Spinazzola per la ASRoma fa tutta la differenza del mondo“. Anche il gol di Dybala infatti viene esaltato dai tifosi romanisti in particolare per l’azione di Spinazzola, come sottolinea Gugly: “Bel gol di Dybala ma cosa ha fatto Spinazzola per la seconda volta”. Anche Valee evidenzia la stessa cosa: “Sti strappi de Spina sono essenziali”.

I tifosi applaudono anche Mourinho

Ma la gioia dei tifosi è anche per il passaggio del turno, oltre che per aver visto una squadra finalmente convincente, come dice Andrea: “Miglior prestazione della stagione! Grazie ragazzi daje”. E lo stesso JoJovap, che aggiunge: “Finalmente si gioca a calcio… la squadra non è poi così scarsa, bastava farla giocare”. E Paolita sottolinea: “Complimenti a tutta la squadra e a Jose Mourinho.”. E in un lungo coro di “daje”, John aggiunge: “Questa è la Roma che ci piace vedere! Tutti lottano, tutti corrono , tutti si aiutano e chi entra al 93′ non fa polemiche e da l’anima”.