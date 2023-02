Roma, Berardi: "Mourinho sarà qui l'anno prossimo"

L'ad giallorosso è convinto che il tecnico portoghese resterà nella Capitale anche nella stagione 2023-2024.

21-02-2023 22:32

Le parole di José Mourinho dopo la vittoria sull’Hellas Verona hanno destato un po’ di preoccupazione sul suo futuro alla Roma. Il tecnico portoghese, arrivato nell’estate 2021, aveva firmato un contratto triennale. Quindi, dovrebbe restare in giallorosso fino al termine della stagione 2023-2024. Dopo la vittoria in Conference League, c’è ora la speranza di qualificarsi in Champions.

Non ha dubbi a riguardo l’ad giallorosso Pietro Berardi, che nel corso dell’evento ‘I nostri primi 20 anni’ del Roma Club Montecitorio ha detto: “La mia convinzione è che anche l’anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma. Con Mourinho siamo a metà contratto, un anno e mezzo, lui è molto determinato e soffre per la Roma per raggiungere il risultato”.