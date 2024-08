Champions: tifosi Inter in agitazione per il City, gli juventini preoccupati invocano Sancho, milanisti infuriati 

I sostenitori nerazzurri vogliono la rivincita sulla finale del 2023, per i bianconeri serve l’acquisto del talento inglese per sognare. Rossoneri delusi per le gare interne

Grande fiducia tra i tifosi dell’Inter, preoccupazione per quelli della Juventus e del Milan: questi i sentimenti dei supporter delle tre big italiane dopo il sorteggio del girone unico della Champions League.

Inter, i tifosi sognano la rivincita col Manchester City

Otto avversarie nel girone unico di Champions League, ma uno solo accende il cuore dei tifosi dell’Inter: è il Manchester City, l’avversario della finale del 2023 che i nerazzurri affronteranno in trasferta all’Etihad Stadium. “Ready for the reunion? Our version” provoca il social media manager dell’Inter pubblicando su X una gif dei Blur, il gruppo rivale per eccellenza degli Oasis, tifosissimi del City che ieri hanno annunciato la ricomposizione del gruppo.

Sotto abbondano i commenti entusiasti dei tifosi nerazzurri: “Stavolta saremo pronti”, scrive Khan. “Stavolta finisce diversamente”, aggiunge Tony. “Vendetta!”, urla Gabri, ricordando il k.o. del 2023.

Juventus, i tifosi chance di passare legate all’arrivo di Sancho

Decisamente diverso il tono dei commenti dei tifosi della Juventus: anche i bianconeri se la vedranno col City, ma all’Allianz Stadium, ma a preoccupare i supporter juventini sono anche le altre partite (Benfica, PSV e Stoccarda a Torino, Lipsia, Brugge, Lille e Aston Villa in trasferta).

“Per me si può fare”, scrive Giuseppe, tra i pochi a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Vi avverto, tra tutto, altri traumi col Benfica non li reggo”, commenta Francesca ricordando il k.o. dello scorso anno. “Pessimo sorteggio”, commenta Tommaso. Molti i tifosi che sfruttano la Champions per rilanciare il principale tema di mercato: l’acquisto di Jadon Sancho. “Bel girone solo se viene Jadon”, scrive KenanGoatYildiz. “Comprate Sancho o le perdiamo tutte”, aggiunge Amy. “Non si possono fare risultati in CL senza Jadon Sancho!”, il parere di Itzme.

Milan, tifosi infuriati per le tre “piccole” a San Siro

Furiosi, invece, molti tifosi del Milan. Diversi i supporter rossoneri che si sentono defraudati da un sorteggio che porterà a San Siro un solo top team, il Liverpool: “Ho fatto il mini abbonamento per vedere Brugge, Girona e Stella Rossa: ma che roba è, pensate chi ha speso 500€ di pacchetto per guardare partite di Europa League…”, commenta Marco, sintetizzando il pensiero di molti.

Altri milanisti, invece, sono preoccupati per il livello di difficoltà di un cammino che prevede trasferte in casa di Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava. “Siamo condannati”, scrive Black Leg. “Serve qualche difensore migliore o ci aspetta un cammino umiliante”, aggiunge Maximus. “Il Milan dell’anno scorso sarebbe arrivato secondo, questo invece…”, il parere di Kadath. “Quante umiliazioni ci aspettano anche in Champions”, il commento di Marta. E Mattia ha la soluzione: “Cacciamo Fonseca? Con un altro allenatore potremmo anche passare tra le prime 8 nonostante alcune insidie da non sottovalutare”.