Champions League, il nuovo format bocciato dai tifosi, il web scatenato: non si capisce niente

La reazione degli appassionati dopo le novità è di dissenso, c'è anche chi ipotizza manipolazioni ma è la a confusione generale il vero problema

Quando si comincerà a giocare, c’è da scommetterci, tante polemiche spariranno ma il nuovo format della Champions e il relativo sorteggio effettuato oggi a Montecarlo sono stati stroncati dai tifosi sui social. C’è chi parla di maggior possibilità di manovrare gli accoppiamenti ma la lamentela maggiore è sulla formula contorta delle urne e sul cervellotico girone unico che al momento non riscuote proprio consensi.

Le avversarie delle italiane

Queste le avversarie delle italiane. L‘Inter giocherà contro RB Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco in casa, mentre Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga in trasferta. Il Milan affronterà Liverpool (casa), Real Madrid (fuori), Club Brugge (casa), Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (fuori), Girona (casa), Slovan Bratislava (fuori). La Juve di Thiago Motta, fresca di ritorno in Champions, se la giocherà con Manchester City (casa), RB Lipsia (fuori), Benfica (casa), Bruges (fuori), PSV (casa), Lille (fuori), Stoccarda (casa) e Aston Villa (fuori). L’Atalanta campione in carica di Europa League giocherà contro Real Madrid (casa), Barcellona (fuori), Arsenal (casa), Shakthar (fuori), Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa) e Stoccarda (fuori). Il Bologna infine affronterà Monaco (casa), Aston Villa (fuori), Dortmund (casa), Liverpool (fuori), Shakthar (casa), Benfica (fuori), Lilla (casa), Sporting (fuori).

Lo sfogo dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni sul web ed è una rivoluzione con commenti acidi sul sorteggio: “Non ho capito niente ho capito solo che giochiamo col City in casa” e poi; “Posso dirlo? Non sto capendo nulla” e anche: “Questo nuovo format mi manda ai matti”, oppure: “aspetto la fine per avere una roba organizzata” e ancora: “Ma cos’è sto schifo non sto capendo nulla”

C’è chi scrive: “Conta solo avere tanta fortuna al pseudo sorteggio computerizzato (molto più di quanto contasse in passato). Alla fine conviene aspettare la fine per vedere contro chi si giocherà” e poi: “Devono essere girate delle sostanze belle avariate quando hanno ideato il nuovo format della Champions League” e anche: “Ma io dove vivevo che ho appena scoperto il nuovo regolamento?“, oppure: “Zero. Quello che ho capito di questi sorteggi”

Il web è scatenato: “Ma cosa succede dopo? Serve il mago Otelma per capire il regolamento” e poi: Commento tecnico sul sorteggio Champions League. Sorteggio schifoso per il Milan. Sia come formula che come esito. Praticamente le performance del girone legate esclusivamente a botte di fortuna e non per i meriti” e infine: “A conti fatti questa è una Superleague, non la Champions”