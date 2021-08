Sorteggio Conference League: la Roma contro la vincente di Trabzonspor-Molde

La Roma conosce il suo primo avversario in Conference League: il sorteggio ha abbinato i giallorossi di José Mourinho alla vincente di Trabzonspor-Molde. L’andata del playoff, ultimo turno preliminare prima della fase a gironi, è in programma il 19 agosto; il ritorno il 26.

I giallorossi sono pronti ad intraprendere il loro percorso nella prima edizione della Conference League, la terza manifestazione continentale per ordine d’importanza riservata alle squadre di club. La truppa guidata dallo Special One scenderà in campo il 19 e il 26 agosto per affrontate il Playoff che mette in palio l’accesso alla fase a gironi del torneo.

Per Dzeko e compagni rimane solo da stabilire dove si giocherà la prima trasferta ufficiale della stagione: Turchia o Norvegia.

L’avversario della formazione capitolina, infatti, uscirà dal confronto diretto tra i turchi del Trabzonspor e i norvegesi del Molde. Tra i turchi spicca la presenza del grande ex Gervinho e dell’ex bandiera del Napoli Marek Hamsik.

Gli scandinavi, invece, occupano il primo posto nel proprio campionato nazionale, guidando la classifica dopo 14 turni con cinque punti di vantaggio sul Bodo/Glimt.

OMNISPORT | 02-08-2021 14:46