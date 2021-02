Sorteggio di Europa League, le avversarie di Milan e Roma

A Nyon, in Svizzera, il Milan e la Roma hanno scoperto chi dovranno affrontare agli ottavi di Europa League. I rossoneri si sono qualificati dopo aver eliminato la Stella Rossa di Stankovic, con un sofferto 2-2 all’andata e un altro pareggio per 1-1 al ritorno in casa. La squadra di Fonseca invece, con un risultato complessivo di 5-1, si è sbarazzata del Braga. Niente da fare per il Napoli, eliminato dal Granada.

L’ex giocatore svizzero Hakan Yakin ha estratto le palline dall’ampolla: la prima a essere stata sorteggiata è l’Ajax, che dovrà vedersela con lo Young Boys. La Dynamo Kiev invece affronterà il Villareal, una delle squadre che le italiane avrebbero volentieri evitato.

Poi è toccato alla Roma e Fonseca ha pescato ancora una volta una ex: lo Shakhtar Donetsk, un sorteggio non fortunato. Non sorride nemmeno il Milan di Stefano Pioli, che dovrà vedersela contro i favoriti del Manchester United. Non ci sarà il derby italiano, Roma e Milan non si sono mai affrontati in Europa.

L’Olympiakos se la giocherà contro l’Arsenal, la Dinamo Zagabria pesca il Tottenham. Il sorteggio termina con Slavia Praga-Rangers e Granada-Molde.

Adesso Milan e Roma dovranno però concentrarsi sul campionato. L’andata di Europa League andrà in scena l’11 marzo e c’è tempo per preparare al meglio due partite complicate. Le squadre di Pioli e di Fonseca si affronteranno domenica sera. I secondi in classifica dovranno riscattare il derby perso contro l’Inter, la Roma invece vorrà ripartite con i 3 punti dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Benevento, con la squadra di Pippo Inzaghi in 10 per più di mezz’ora.

OMNISPORT | 26-02-2021 13:24