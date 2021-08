Spal, la prima di campionato è stregata da otto lustri

Quella tra Pisa e Spal, una delle partite della prima giornata della Serie B 2021-2022, si annuncia come una gara interessante tra due squadre che guardano all’alta classifica.

I toscani puntano i playoff, i ferraresi sono reduci dal passaggio di proprietà con l’avvento di Joe Tacopina che ha posto fine alla lunga era Colombarini e non fanno mistero circa le proprie ambizioni di promozione.

Pisa e Spal si affronteranno per la 25ª volta in Serie B, per un bilancio di nove vittorie dei toscani, otto dei ferraresi e sette pareggi. Le due squadre si sono incrociate già una volta nel match di esordio nel torneo cadetto: 0-0, nel settembre 1979.

I toscani hanno vinto la sfida più recente di Serie B contro la Spal, giocata lo scorso marzo, senza subire gol (3-0); soltanto una volta, i nerazzurri hanno strappato due successi di fila tenendo la porta inviolata contro gli emiliani nel torneo cadetto, nel 1948-’49 (1-0 all’andata e 6-0 al ritorno).

Il Pisa è imbattuto all’esordio stagionale in Serie B nelle ultime tre stagioni: un successo nel 2016 contro il Novara e due pareggi contro il Benevento nel 2019 e la Reggiana la scorsa stagione.

Al contrario la Spal ha vinto soltanto una delle ultime 11 gare di esordio di Serie B, con otto vittorie e due pareggi: quella per 1-0 contro il Lecce, nel settembre 1980.

OMNISPORT | 20-08-2021 11:04