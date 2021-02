Spal, statistiche da sfatare contro l'Empoli dei record

La Spal sta vivendo un momento delicato che ha allontanato la squadra di Pasquale Marino dal treno della promozione diretta.

Il calendario non aiuta i ferraresi, che hanno vinto solo una delle ultime cinque partite, ma che per la quarta di ritorno saranno di scena sul campo della capolista Empoli.

La squadra di Dionisi ha ottenuto finora 43 punti in campionato: in Serie B, dopo 22 partite, i toscani avevano guadagnato così tanti punti soltanto nella stagione 2001-’02, quando conquistarono la promozione con il quarto posto finale.

Di contro, la Spal non vince da quattro partite in Serie B (tre pareggi e una sconfitta): i ferraresi non fanno peggio nel torneo cadetto dal maggio 1993, quando arrivarono a quota 13.

Dopo aver perso quattro delle prime sei sfide di Serie B contro la Spal (una vittoria e un pareggio), l’Empoli si è aggiudicato il match più recente realizzando solo una rete in meno rispetto a quelle messe a segno nelle precedenti sei (tre).

La Spal ha vinto tutte le tre partite casalinghe contro l’Empoli, senza subire nemmeno un gol: solo contro Brindisi e Siracusa i ferraresi hanno giocato tre partite interne in Serie B senza incassare reti.

Gli emiliani hanno subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie B: una rete in più che nelle precedenti sette (sei partite con la porta inviolata nel parziale).

o La prima doppietta dell’attaccante della Spal Alberto Paloschi in Serie B è arrivata contro l’Empoli, nel marzo 2009 al “Carlo Castellani” con la maglia del Parma.

Con un gol e tre assist Nedim Bajrami ha partecipato a quattro delle ultime sette reti dell’Empoli in Serie B: Bajrami è il giocatore che ha effettuato più assist (quattro) nel 2021 in Serie B.

