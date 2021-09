SPAL, Tacopina: "Prima ero l'investitore solitario, ora il gruppo si è infoltito"

La Spal ha un grande obiettivo questa stagione: tornare nel massimo campionato italiano. Per questo motivo, la dirigenza estense ha portato avanti un mercato mirato, attento e programmato per tornare tra i big.

Il prossimo turno vedrà la Spal ospitare il MOnza in un big match dal sapore già molto importante.

Il presidente della SPAL Joe Tacopina ha parlato a La Gazzetta dello Sport proprio in vista della sfida contro il Monza del prossimo turno: “Prima ero lo statunitense solitario venuto a investire in Italia, adesso sembra che il gruppo si sia infoltito. L’attrazione c’era da tempo, ero già venuto a Ferrara a vedere qualche partita. La SPAL ha una storia importante e la città è bellissima, tutto questo ha creato la tempesta perfetta.

Come socio ho Pat Carroll, un grande amico e un businessman top, non ne servono altri Ho ottimi rapporti con il Real Madrid, faremo un bel matrimonio con academy in Nord America. Ne abbiamo già tre a New York, Newport Beach California e Florida e porteremo la squadra ad Harvard, dove insegno. – continua Tacopina – Dodici anni fa ho visto qualcosa, le società italiane sono le più sottovalutate, prima erano il giocattolo di famiglia, ma ora vanno considerate aziende e va cambiato il modello per rimontare su Inghilterra e Spagna. Business e passione devono andare d’accordo. Tutto quello che faccio nella vita lo faccio per passione, senza sarei un mediocre”.

OMNISPORT | 08-09-2021 11:13