Spalletti: "Barcellona imbarazzante, noi coraggiosi"

Ha sofferto, ha temuto il tracollo, poi ha sperato, orgoglioso per la reazione dei suoi a un primo tempo da incubo. Prima del gran finale.

Inter-Barcellona è stata tante partite in una. Luciano Spalletti ha provato a riassumere le emozioni ai microfoni di 'Sky Sport': “Sembrava che dovesse finire 0-0, poi è arrivato quel gol inaspettato, ma i ragazzi hanno avuto una forza eccezionale. La sintesi di tutto è stato il gesto di Icardi che, dopo l'1-1, è andato a prendere la palla dentro la porta. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché, come all'andata, non siamo riusciti a tenere palla, abbiamo sofferto e perso lucidità. Il gioco lo hanno avuto in mano loro, che da questo punto di vista sono più forti, quasi imbarazzanti”.

Alla fine resta l'orgoglio e un punto prezioso: “C'era da fare qualcosa che fosse apprezzato e la squadra, magari anche sbagliando dei tempi, l'ha fatto. Abbiamo avuto coraggio, d'accordo con quello che voleva il pubblico. E siamo contenti di questo".



SPORTAL.IT | 07-11-2018 00:10