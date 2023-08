Spalletti, ecco i primi convocati: dove vedere conferenza in diretta tv e streaming

Al via il nuovo corso in Nazionale, l'ex tecnico del Napoli fa le sue scelte: difficile aspettarsi subito rivoluzioni ma già ci saranno i primi tagli

31-08-2023 10:02

Ha visto e rivisto partite vecchie e nuove, ha messo da parte tutte le polemiche legate alla clausola con il Napoli di De Laurentiis ed è pronto per la sua nuova avventura. Meno di due mesi dopo la festa scudetto con gli azzurri – e con una calda estate alle spalle – Luciano Spalletti domani diramerà la sua prima lista dei convocati da ct della nazionale italiana.

Domani le prime convocazioni per le qualificazioni europee

Nel pomeriggio di domani è attesa la sua prima lista. Si è consultato con il suo nuovo staff Spalletti e ha fatto le sue scelte in vista del doppio confronto valido per le qualificazioni europee con la Macedonia prima e l’Ucraina dopo. Difficile pensare a rivoluzioni immediate, sia per il poco tempo a disposizione sia perchè non è ancora tempo di esperimenti.

Spalletti ha messo nel mirino alcune novità

Quelle arriveranno, ma non subito. Il neo-ct si è appuntato alcuni nomi (Casadei, Colpani, Kayode) e ne sta studiando altri ma partirà senza grossi stravolgimenti. La sua prima lista dovrebbe essere di una trentina di giocatori, compresi i quattro portieri: forse i soliti, ovvero Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel. In difesa out Acerbi per infortunio e Bonucci, si rivedranno i vari Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco, ecc.

I primi tagli di Spalletti

A centrocampo saranno tagliati Verratti e Jorginho, confermato Barella, con i vari Tonali, Frattesi, Locatelli e probabilmente Pessina e Cristante, a completare il reparto. In attacco si riparte da Raspadori e Immobile più Retegui, poi Chiesa, Politano, probabilmente Zaniolo mentre sono in dubbio per ora Berardi e Scamacca per motivi fisici.

Sabato la presentazione in diretta su Rai2

Sabato alle 11 poi ci sarà la presentazione ufficiale a Coverciano. La conferenza verrà trasmessa in diretta tv su Rai2.

Su Raisport torna Diretta azzurra con le conferenze live

Una delle novità della nuova gestione del direttore di Raisport Jacopo Volpi è stata infatti quella di ridare peso e dignità allo speciale “Diretta azzurra“, in onda tutti i giorni su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) nel periodo di impegni degli azzurri. Con la precedente gestione era diventata più che altro “differita azzurra” ma ora torneranno interviste e conferenze prepartita live, con dirette pre e post partita nei giorni delle gare.