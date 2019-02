Spezia e Perugia continuano la corsa ai playoff

Lo Spezia vince per 3-0 sul Livorno e chiude la 26esima giornata di serie B.

La squadra di Marino ottiene 3 punti molto importanti per la corsa ai playoff.

I padroni di casa passano in vantaggio al 21esimo con Maggiore. I liguri comandano il gioco e trovano il raddoppio al 74esimo con Pierini.

A chiudere i giochi è Mora. Il Livorno rimane così a 23 punti in zona playout e a un punto dalla retrocessione diretta.

Alle 19 si è giocata Venezia-Perugia con la squadra di Alessandro Nesta che si è imposta per 3-2.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con la prima rete in campionato di Sadiq.

La squadra di Zenga ha l’occasione di pareggiare ma al 19esimo Bocalon si fa parare un calcio di rigore da Gabriel.

I lagunari trovano l’1-1 con Segre, ma subiscono due reti prima del duplice fischio a firma della coppia Verre-Melchiorri.

Nella ripresa c’è spazio per l’autogol di Felicioli all’81esimo. Ma al triplice fischio sono gli umbri a festeggiare.

Terza vittoria esterna di fila per il Perugia che si trova in ottava posizione, l’ultima utile per i playoff.

