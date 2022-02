Spezia-Fiorentina, Piatek: "Abbiamo dominato"

14-02-2022 23:14

Il nuovo centravanti della Fiorentina Krzsztof Piatek ha segnato una rete nel successo della Viola in casa del Venezia per 2-1. Krzysztof Piatek è tornato a segnare un gol in Serie A a distanza di 799 giorni dall’ultimo realizzato nella competizione, nel dicembre 2019, contro il Bologna, con la maglia del Milan.

Questo il commento della punta polacca:

“Abbiamo dominato lo Spezia, siamo una famiglia. Sono molto contento, anche quando ho sbagliato il rigore la squadra mi ha dato fiducia. Non sento la pressione, voglio essere il primo attaccante qui a Firenze”.

OMNISPORT