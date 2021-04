Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: Perisic e Lautaro dal 1'

Le formazioni ufficiali di Spezia-Inter:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.

L’Inter si prepara ad affrontare lo Spezia per consolidare la propria leadership in campionato, rispetto a Milan, Atalanta e Juventus. Punti in palio importanti anche per la corsa alla salvezza dei liguri.

Antonio Conte, nonostante il turno infrasettimanale, non vuole sentir parlare di turnover. Manda in campo la formazione migliore, con la coppia offensiva Lukaku-Lautaro e Perisic ed Hakimi sulle fasce. Brozovic, Barella ed Eriksen in mezzo. Portiere e difensori confermati.

Lo Spezia si schiera con il consueto 4-3-3, ma con due novità, una in attacco e una a centrocampo: Agudelo a sorpresa scalza Gyasi in attacco, mentre in mediana Estevez vince il ballottaggio con Pobega.

OMNISPORT | 21-04-2021 19:50