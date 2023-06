Spezia, scelto il nuovo allenatore

Il club ligure, retrocesso in Serie B, ha optato per Alvini, che però si deve ancora liberare dalla Cremonese.

28-06-2023 19:36

Lo Spezia avrebbe deciso il proprio nuovo allenatore, ma la fumata bianca non può ancora arrivare. Il club ligure, appena retrocesso in Serie B, ha infatti scelto Massimiliano Alvini, il quale però deve liberarsi dal contratto che lo lega alla Cremonese, allenata per metà stagione nello scorso campionato di A.

Come riportato infatti da TMW, non è ancora da considerarsi conclusa la trattativa per portare Alvini sulla panchina dello Spezia. Le parti sono comunque al lavoro per sbloccare la situazione e giovedì con l’arrivo del patron Piatek si potrebbe arrivare al dunque. Sullo sfondo resta il nome di Luca D’Angelo.