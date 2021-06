Spinazzola è il man of the match: "Avanti così"

Leonardo Spinazzola, eletto man of the match di Turchia-Italia, in conferenza stampa ha espresso la sua gioia per l’esordio :”Vedere Chiellini e Bonucci è importante, ho avuto il piacere con Giorgio di giocare un anno. So come interpreta le partite ed è bello per tutti. Come sto? Spero di stare bene, come tutti. Spero di fare un grande Europeo, spero di giocare queste partite sempre e andare avanti il più possibile”.

“Dove possiamo andare? Eravamo già consapevoli della forza, abbiamo tranquillità, sappiamo quel che dobbiamo fare. Sarà il campo che parlerà, vogliamo fare un ottimo Europeo”.

OMNISPORT | 11-06-2021 23:57