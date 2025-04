La relazione tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa ribalta il ruolo dei social, haters azzerati e svolta necessaria

Nata sui social, la coppia è stata travolta dalle critiche in particolare rivolte a Stefanos che si è imposto di non leggere e ignorare ciò che reputa tossico. Un'inversione che potrebbe essere un inizio

La relazione tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas ha illuminato la notte di Madrid in occasione dei Laureus Awards, eppure la scalata nella gerarchia dei media della coppia più seguita e appassionante del tennis contemporaneo dopo l’epilogo alquanto ambiguo della storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya dei media non è affatto inevitabile.

E il rapporto stesso con i mezzi di informazione e con i social è altrettanto altalenante, tormentato. Entrambi celebri, seguiti e celebrati faticano a tratti a gestire quel che deriva dall’essere al centro dell’agenda.

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, cronaca di un amore

Certo, a Madrid hanno goduto entrambi di una luce che ha consentito fosse messa in risalto i risultati sportivi di entrambi, una notte quasi celebrativa della loro relazione datata ormai quasi tre anni, ad eccezione di una breve pausa di appena due settimane nel maggio del 2024, e che costituisce un unicum a questi livelli nel panorama tennistico odierno. Sia Tsitsipas sia Badosa vantano un curriculum sportivo impressionante per numero di vittorie e risultati, inducendo a ritenere la loro unione una sorta di convergenza di intenti, interessi e opportunità. Due top 10 che convolano a nozze, una sinergia potente. Interessante, comunque.

Greco lui, spagnola nata negli Stati Uniti lei con i genitori legati al mondo della moda: universi apparentemente paralleli che si sono incontrati grazie alla racchetta e al circuito pro, come già accaduto ad altri. La loro relazione, però, a differenza di quanto accaduto ad altri colleghi e colleghe regge, poggia evidentemente su basi che si stanno rilevando molto solide senza incontrare interruzione se non per quelle settimane di riflessione.

Fonte: ANSA

Badosa e Tsitsipas all’inizio della loro relazione

La difesa dagli haters

Stefanos, in particolare, si è trovato nella scomoda posizione di dover tutelare la propria privacy e di respingere le insinuazioni di haters che trovano spazio sui social sulle piattaforme digitali. “Non ci faccio molta attenzione. Non leggo i media, non li seguo nemmeno”, ha detto Tsitsipas candidamente. “Questo è anche uno dei motivi per cui sono lontano dai social media durante le gare: non voglio leggere, non voglio vedere, non voglio sentire niente di quello che la gente ha da dire”, ha spiegato cercando di spegnere quei rumors alimentati più da e sui social che da indiscrezioni giornalistiche.

Il venticinquenne ha affrontato alti e bassi nelle ultime stagioni, suscitando inevitabili interrogativi da parte di tifosi sul suo rapporto con Badosa a sua volta impegnata sui fronti dei tornei più complicati e di alto livelli sul piano internazionale del circuito. Anzi, a dire di Tsitsipas, la sua solida relazione con Paula gli conferisce quella forza, quella solidità che gli consente di lavorare sul campo meglio, più concentrato sul risultato. D’altronde, era o non era numero 3 del ranking?

In questi anni, la loro storia ha subito solo un momento di crisi nel maggio 2024, un anno dopo aver confermato la loro relazione a Wimbledon, tanto che Tsitsipas e Badosa sono conosciuti anche come “Tsitsidosa“, dal soprannome che i fan hanno adottato dall’account Instagram congiunto dei due che, oggi, paiono più lontani dalle dinamiche dei social media.

In un’intervista rilasciata a ESTO durante il torneo Los Cabos Open in Messico, Tsitsipas aveva parlato apertamente dell’importanza di questo rapporto per lui. “Ho cambiato la mia vita perché Paula Badosa ci ha portato una luce splendente, e io ho fatto lo stesso per lei”, ha detto. “Sarò completamente onesto, non sono mai stato così entusiasta del futuro, sia nella mia vita privata che in quella professionale. Voglio davvero godermela al massimo.”

Anche gli amici avevano espresso la loro opinione e il loro sostegno alla relazione. “È una storia d’amore, è bellissima e sono felicissima per Paula”, ha detto a Tennis Channel Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del ranking WTA. “Ho parlato con lei ed è felicissima, e io sono felice per lei”.

Fonte: ANSA

Badosa e Tsistsipas ai Laureus Awards

L’inizio grazie a Spotify, lo strano annuncio

Nel giugno 2023, i fan delle due star del tennis notarono che avevano cambiato le rispettive foto del profilo Spotify con nuovi selfie l’uno con l’altro: un annuncio indiretto della nascita della loro storia. Proprio sotto il cielo di Roma, in occasione degli Internazionali, la coppia si era unita: in un’intervista ha confermato Tsitsipas che, durante il torneo, quando lei affrontava Ons Jabeur hanno incominciato a intensificare la loro conoscenza.

“Ho fatto una scommessa con me stesso. Ho detto ‘Manderò un messaggio a Badosa se vincerà la partita del secondo turno a Roma’ e lei stava giocando molto bene, quindi ho pensato ‘Ehi, ho buone probabilità di riuscirci oggi'”, aveva detto Tsitsipas.

“Alla fine ha vinto la partita, quindi ho mantenuto la promessa e le ho scritto ‘Congratulazioni’, e credo che si possa dire che è così che è iniziato tutto”. Insomma, allora i social erano funzionali alla loro storia e a creare anche una narrazione su questa relazione. Durante una conferenza stampa dopo la vittoria della finale a Los Cabos , Tsitsipas aveva scherzato: “Il mio obiettivo è superare il miglior ranking di Paula, che è il numero due al mondo, e fare ancora meglio”.

Ma alla fine dei conti quello che vogliono davvero è vedersi reciprocamente avere successo. “Porto con me il meglio del mio tennis quando mi alleno… Onestamente non mi importa nemmeno se mi batte. Voglio che mi batta. Questo significa che sta migliorando e voglio che abbia una carriera incredibile e che raggiunga il numero 1 del mondo”, aveva dichiarato Tsitsipas in una conferenza stampa al National Bank Open 2023 di Toronto.

“Il mio sogno più grande è farcela insieme. Diventare un giorno il numero 1 del mondo insieme”, ha aggiunto. “Penso di poter dire con certezza di aver realizzato il mio desiderio più grande e profondo nel tennis, non solo di esserci riuscito da solo, ma di averlo fatto con una persona che mi sarà accanto per il resto della vita”.

Nel famigerato account congiunto, la biografia recitava: “Migliori amici e anime gemelle. Niente di meno, niente di più. 💚”, con i rispettivi profili utente taggati. La competizione, si evince dalle rispettive interviste c’è stata e ci sarà comunque ma per ora è uno stimolo a crescere, a migliorarsi e non certo ad annullare i risultati dell’altro, come sostengono alcuni haters.

La crisi nel 2024

Una fase critica, però, c’è stata e riguarda una fase delicata ma che ritengono superata da quel che hanno dichiarato a Madrid, nella serata che accompagna l’avvio del torneo su terra battuta più atteso del momento.

Si sono separati nel maggio 2024: Badosa aveva condiviso la notizia della loro separazione in un post sulle sue storie di Instagram il 5 maggio 2024, per tracciare un’interruzione della sua storia, proprio in coincidenza conil torneo che li aveva avvicnati, Roma.

“Dopo un’attenta riflessione e tanti momenti preziosi trascorsi insieme, Stefanos ed io abbiamo deciso di separarci amichevolmente”, ha scritto nel post, ormai scaduto e reperibile dalle agenzie. “Abbiamo condiviso un viaggio pieno di amore e apprendimento, ed è come amici, con immenso rispetto reciproco, che ora scegliamo di proseguire ognuno per la propria strada”.

“Siamo grate per il sostegno dei nostri amici, della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia. Mentre ci avviamo verso questo nuovo capitolo della nostra vita, continuiamo ad augurarci a vicenda il meglio per tutte le nostre iniziative”.

A distanza di circa due settimane, la coppia si è ricongiunta per gareggiare insieme nel doppio misto dell’Open di Francia.

“È stato difficile per noi stare separati e anche io stavo attraversando momenti difficili. Direi che non l’ho gestito molto bene, perché sentivo la pressione del tour e del lavoro. Combinare queste due cose sembrava una montagna, e ho deciso di prendermi una pausa”, ha detto Tsitsipas alla giornalista greca Vicky Georgatou su Tennis.com.

“Dopo due o tre settimane ho capito che è una persona che mi ha supportato molto e quando ha provato a parlarmi di un incontro ho sentito quanto fosse intenso l’amore che proviamo l’uno per l’altra. Ho capito che questo rapporto che ho con Paula è completamente diverso da qualsiasi altro rapporto che abbia avuto in passato”.

E infatti prosegue la loro intesa anche in campo: ormai sono una coppia di doppio misto e, quando possono, si misurano ad altissimo livello con gli avversari con risultati davvero notevoli.

Le coppie celebri vittime dei social

Altri hanno subito, come Matteo Berrettini e l’ex compagna Melissa Satta, ma non sono i soli pur essendo personaggi amati e stimati. Di esempi ne potremmo fare altri: Anna Kournikova ha quasi spento del tutto i propri account in forma pubblica, lo stesso Jannik Sinner non è poi esposto come un tempo e non ha speso alcuna nota ufficiale su Anna Kalinskaya.

Quindi, perché tornare sull’odio degli haters? Perché la tossicità va interrotta e spegnere l’onda d’urto dei commenti ha un prezzo e anche se ciò vuol dire, significa non godere più di alcuni benefici, anche in termini pubblicitari, che i social garantiscono, almeno Tsitsipas è disposto a pagare l’onere che ne deriva. Un prezzo caro, forse, ma che sia lui sia Badosa sono disposti a pagare per non essere sopraffatti.