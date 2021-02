Stella Rossa-Milan, Bennacer di nuovo infortunato

Non è certo una stagione fortunata quella di Ismael Bennacer. Il giocatore del Milan, infatti, ha subito un nuovo infortunio, stavolta nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League che i rossoneri giocano a Belgrado contro la Stella Rossa.

Bennacer è infatti finito k.o nella prima frazione della gara, sostituito da Tonali: le condizioni dell’infortunio muscolare dell’algerino verranno valutare nei prossimi giorni, con i tifosi rossoneri che incrociano le dita in virtù del precedente problema che ha tenuto l’ex Empoli fuori per diverso tempo.

Il 24enne ha giocato infatti solamente undici gare fin qui in campionato per un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per tutto dicembre e tutto gennaio. Tornato in campo nel secondo tempo contro il Bologna, Bennacer è poi finito nuovamente ai box per influenza.

Contro lo Spezia la prima gara da titolare in Serie A dopo mesi, alla quale è seguita quella contro la Stella Rossa. Sconfitto in campionato contro i liguri, nuovamente costretto al cambio in Europa League. Non al meglio, Bennacer deve fare i conti con nuovi problemi.

OMNISPORT | 18-02-2021 20:17