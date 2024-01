Supercoppa, Inter-Lazio: il Var concede un rigore a Lautaro; il retroscena su Sarri ed è ancora "guardia e ladri"

Ad inizio del secondo tempo Lautaro Martinez viene colpito da un calcetto di Pedro, Marchetti fa proseguire ma poi dopo il suggerimento del Var decide di concedere un rigore ai nerazzurri

19-01-2024 21:14

Ancora un rigore, benché dalle immagini che arrivano da Riad la decisione sembra più che giuste, le polemiche non mancano. L’Inter trova la rete del vantaggio nel primo tempo con Thuram e poi replica nella ripresa grazie al rigore messo a segno da Hakan Calhanoglu.

Inter-Lazio: Pedro stende Lautaro Martinez

Passano solo pochi minuti nel secondo tempo ed arriva l’episodio che rischia di chiudere il match. Su un azione di Lautaro Martinez arriva il raddoppio di Pedro, che però non si sa frenare e in maniera molto ingenua affonda l’intervento e tocca con un calcetto il giocatore argentino dell’Inter. L’arbitro Marchetti decide di far proseguire il gioco ma poi richiamato dal Var, va all’onfield review e decide per la massima punizione. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia.

Sarri sbircia e dice di no

Il primo retroscena arriva dai microfoni Mediaset, il giornalista a bordocampo rivela infatti che in occasione della review da parte dell’arbitro, anche Maurizio Sarri prova a sbirciare sui monitor per provare a capire cosa è successo e poi dice: “Non è rigore”.

Lo sguardo di Lautaro Martinez

Risale solo a qualche giorno fa, la polemica che ha riguardato il match tra Inter e Verona e in particolare il contatto tra Bastoni e Duda. Negli audio che sono arrivati dagli arbitri dopo la sfida di San Siro, anche le parole dell’arbitro Fabbri stizzito per il comportamento del giocatore del Verona, che va giù e poi continua a seguire con lo sguardo l’azione.

I tifosi della Juventus passano al microscopio il rigore concesso ai nerazzurri e sui social comincia a circolare un video che mostra Lautaro Martinez che cerca l’arbitro con lo sguardo dopo essere andato giù nel contatto con Pedro.

Guardie e ladri: la polemica torna sui social

Il rigore concesso all’Inter, benché non nettissimo, sembra essere giusto ma sui social si scatena ancora una volta la polemica. Allegri ha acceso la miccia qualche giorno fa parlando di “guardie e ladri” e ora i tifosi della Juve sono Scatenati: “Sono già a 14 rigori a metà stagione. Ingiocabili”. Ma sono tante le proteste che arrivano da Twitter: “Se continuate a esagerare con questi rigorini va a finire che vi sfamano”.