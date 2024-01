Supercoppa, Inter-Lazio: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Simone Inzaghi farà affidamento sui titolarissimi, Sarri dovrà far fronte a qualche defezione: tutte le informazioni sulla seconda semifinale del torneo.

18-01-2024 17:00

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Inter e Lazio sono atterrate in Arabia Saudita per disputare la seconda semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana. L’appuntamento è in programma domani, venerdì 19 gennaio, allo stadio Al-Awwal Park di Riad, con calcio d’inizio alle 20. La squadra vincitrice staccherà il pass per la finale dove affronterà la vincitrice tra Napoli e Fiorentina.

Supercoppa, Inter-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, si disputerà domani, venerdì 19 gennaio. La gara, così come le altre del torneo, saranno trasmesse sui canali Mediaset. Il match tra i nerazzurri e i biancocelesti sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5 e in streaming sull’app Mediaset Infinity.

Partita Supercoppa: Inter-Lazio

Inter-Lazio Data e orario: venerdì 19 gennaio ore 20

venerdì 19 gennaio ore 20 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione dell’Inter

L’Inter si appresta a immergersi nell’impegno di Supercoppa dopo la roboante vittoria in campionato contro il Monza. Per la sfida contro gli uomini di Sarri, Inzaghi potrebbe far affidamento sui titolarissimi. L’unica differenza potrebbe riguardare Dumfries, probabilmente in campo dal primo minuto al posto di Darmian.

Tra i pali c’è Sommer. In difesa potrebbe tornare titolare Acerbi al centro, affiancato da Pavard e Bastoni. Sulle fasce, dunque, ci saranno Dumfries e Dimarco, con Calhanoglu in cabina di regia tra Barella e Mkhitaryan. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Occhio al possibile esordio di Buchanan.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thruam, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

La probabile formazione della Lazio

La Lazio approda in Arabia Saudita per la sfida di Supercoppa contro l’Inter dopo aver ritrovato la fiducia in campionato con quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima conquistata contro il Lecce. Se dall’altra parte Simone Inzaghi potrà contare sul gruppo al completo (fatta eccezione per l’infortunato Cuadrado), Maurizio Sarri dovrà far fronte a qualche defezione.

Tra i pali c’è Provedel. Qualche cambiamento in difesa con Gila al posto di Patric, quest’ultimo non al cento per cento della condizione, e Marusic al posto di Pellegrini. Non dovrebbero esserci dubbi, invece, per Lazzari e Romagnoli. Sguardo a centrocampo, è in vantaggio Vecino su Luis Alberto, insieme a Guendouzi e Rovella. Davanti, si va verso la conferma di Felipe Anderson come falso nove, insieme a Isaksen e Zaccagni. Infine, Immobile partirà dalla panchina mentre è out Castellanos.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

I precedenti

Sono due i precedenti tra Inter e Lazio in Supercoppa. In entrambi i casi, sono stati i biancazzurri ad avere la meglio. La prima sfida risale al 2000, con la vittoria all’Olimpico dei capitolini per 4-3. Per i padroni di casa, doppietta di Lopez e gol di Mihajlovic e Stankovic. Per gli ospiti, invece, reti di Keane, Farinos e Vampeta.

Le due squadre si affrontarono nuovamente nel torneo dopo nove anni, con la Lazio che conquistò il successo per 1-2. La sfida, andata in scena in Cina al National Stadium di Pechino, venne decisa dai gol di Matuzalem e Rocchi. A nulla servì la rete di Eto’o.