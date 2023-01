Supercoppa Italiana, Inzaghi e le scelte obbligate: Barella c’è

15-01-2023 11:15

Mancano appena tre giorni alla prima finale dell’anno quella che assegnerà la Supercoppa Italiana ad una tra Inter e Milan.

Simone Inzaghi fa la conta e sa di non aver ampio margine di scelta nella formazione da schierare. Assenti accertati Brozovic e Handanovic, mentre tornano in gruppo sia Calhanoglu sia Barella. Quest’ultimo è il punto fermo del centrocampo nerazzurro e dopo lo spezzone con il Verona ha dimostrato di aver smaltito l’infortunio muscolare accusato contro il Monza. Barella insieme al numero dieci turco e a Mkhitaryan costituirà la linea di mediana che cercherà di ingabbiare Bennacer & co.

In attacco non ci sono dubbi, il tandem sarà Dzeko – Lautaro con Lukaku, invece, pronto ad accomodarsi in panchina. Il belga non è al 100%, l’infiammazione al ginocchio sinistro persiste e tutto ciò che potrebbe fare è ritagliarsi uno spezzone di gara in un derby che nessuno vorrebbe mai saltare, soprattutto quando si tratta di una finale.