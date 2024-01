Supercoppa Napoli, Mazzarri: Se battiamo l'Inter ora cambia tutto, i campioni siamo noi

Il tecnico allontana l'esordio dei due nuovi Ngonge e Traorè e non si sente battuto in partenza, Di Lorenzo rivela gli auguri di Osimhen e Anguissa

21-01-2024 14:24

Se Inzaghi ne ha vinte già quattro è vero anche che Mazzarri con la Supercoppa ha un conto aperto: a distanza di tanti anni ancora gli brucia quella persa a Pechino contro la Juventus, quando gli azzurri finirono in 9 battuti dalla Juve. E l’occasione per cancellare quel ricordo, e contemporaneamente prendersi una rivincita con l’Inter che lo esonerò, è ghiotta. Domani c’è Napoli-Inter, finale di Supercoppa tra la vincente dello scudetto e la vincente della coppa Italia come da format originale ma gli azzurri sono ben altra cosa dalla squadra che dominò il campionato scorso così come ora quella di Inzaghi è migliorata in tutto rispetto alla scorsa stagione. A Mazzarri non dispiace partire da sfavorito per poi giocarsi le sue carte in gara.

Napoli, Mazzarri orgoglioso di giocare la sua seconda Supercoppa

Il tecnico azzurro gonfia il petto: “In 23 anni di carriera è la seconda volta che mi capita di poter competere per questo trofeo e spero stavolta di vincerlo ma son contento lo stesso perché a pochi capita di partire da zero ed arrivare due volte a giocarsi la Supercoppa, per la squadra poi è ancora più importante. Abbiamo visto un’Inter straripante in tutto, la affrontiamo nel miglior momento possibile da parte loro, batterli ci darebbe ancor più fiducia. Per il pari e andare ai rigori non firmo: non ci scordiamo che sto allenando i campioni d’Italia anche se ci mancano parecchi giocatori. In campionato contro di loro abbiamo perso con gol presi in contropiede dopo aver fatto la partita, come mentalità ce la giocheremo alla pari con loro”.

Mazzarri recupera Cajuste e allontana Traorè e Ngonge

Sulla formazione non si sbilancia ma il tecnico azzurro fa capire che non ci sarà spazio per gli uiltimi due arrivati, Traorè e Ngonge, che si sono aggregati al gruppo: “C’è Demme che non so se può andare in panchina, Olivera sicuro no, Cajuste probabilmente lo recuperiamo, Zielinski sta bene, non so che minutaggio può avere, lo verificheremo. Traorè mi dicono che deve fare una mini-preparazione, con Ngonge ho parlato per 5‘, può giocare uno spezzone di partita teoricamente, devo capire io se metterlo in campo ma sarà difficile perché deve ancora imparare tutto. Per Lindstrom posso dire che sta bene, ha avuto poco spazio ma si dà sempre fiducia a chi già c’era. Lui mi sembra contento e motivato, ci vuole pazienza perchè possa dimostrare quello che hanno visto in lui gli osservatori che lo hanno suggerito”

Per Di Lorenzo non ci sono favoriti

In sala stampa anche Di Lorenzo che parte dall’assenza di pubblico amico: “Dispiace che siano pochi allo stadio ma giocheremo per chi c’è e per chi ci segue da casa cercando di vincere. E’ un trofeo importante che ci giochiamo per quanto fatto nella scorsa stagione, vincerlo ci darebbe entusiasmo ed autostima per il resto della stagione”. La svolta tattica può aiutare contro Lautaro e Thuram: “Sulla carta sembra un modulo più difensivo ma ci porta ad avere tante soluzioni davanti, contro l’Inter dovremo essere bravi in fase passiva a limitare le loro caratteristiche e recuperato il pallone dimostare quanto siamo forti”.

L’Inter parte favorita: “In una finale sbagliato parlare di favoriti, si azzerano i valori del campionato. L’Inter sta facendo benissimo, sono in fiducia ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti”. Infine il capitano azzurro rivela gli auguri speciali che sono arrivati dall’Africa: “Abbiamo sentito Osimhen e Anguissa nella chat di gruppo, ci hanno spronati, giocheremo anche per loro”.