Svezia, Svanberg: "E' un girone complicato"

Il centrocampista della Svezia Svanberg ha parlato in vista di Euro 2020 ai microfoni di AM: “Ci sono tante squadre forti, ma Inghilterra e Francia mi sembrano avere qualcosa in più. Per quanto riguarda le stelle c’è l’imbarazzo della scelta: da Mbappé a Cristiano Ronaldo”.

Gli scandinavi sono stati inseriti nel girone con Spagna, Slovacchia e Polonia: ” E’ un girone complicato. Credo che la Spagna sia una squadra più completa. Ma quest’anno Lewandowski è uno dei migliori giocatori al mondo. Servirà massima attenzione contro i polacchi perchè al centravanti del Bayern basta una mezza occasione per punire”.

OMNISPORT | 05-06-2021 20:17