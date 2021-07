Sylla: "Parità? Non basta il doppio portabandiera"

Il capitano della Nazionale femminile di voley Miriam Sylla in vista delea Olimpiadi fa dichiarazioni importanti sul tema della parità di genere: “Va bene il doppio portabandiera uomo-donna, ma per la parità di genere serve qualcosa di piu”.

“I numeri dicono questo ed è segno di un progresso. Ma io credo che bisogna rispettare e valorizzare di piu’ la donna, metterla in condizione di percepire che veramente viene considerata alla pari dell’uomo: non si tratta soltanto di mettere una portabandiera, serve fare qualcosa in piu’. Non soltanto a livello sportivo ma in generale”, sono le sue parole all’Ansa.

OMNISPORT | 22-07-2021 16:34