Talento puro o illusione estiva: interisti divisi sull’attaccante

In attesa dei migliori colpi della coppia Lukaku–Lautaro, Martin Satriano è stato la grande rivelazione del precampionato dell’Inter. Veloce, bravo di testa e rapido in area di rigore, il giovane attaccante uruguaiano ha impressionato nelle amichevoli estive e s’è fatto notare dai tifosi interisti, che ora reclamano per lui maggiore spazio nelle rotazioni offensive di Simone Inzaghi.

I detrattori di Satriano

Non tutti i supporter nerazzurri, però, la pensano così: sono in molti, infatti, a temere che Satriano sia una stella capace di brillare solo in pre-campionato, un giocatore ancora acerbo per un campionato come la Serie A e soprattutto per una squadra come l’Inter.

“Bravo Satriano, ma anche Pinamonti doveva essere un fenomeno”, scrive Fabio, paragonando l’uruguaiano a un altro giovane del vivaio nerazzurro che non è riuscito (ancora) a imporsi nettamente in serie A. “Carissimi è un fenomeno – aggiunge Michele -, ma alla sua età lo erano anche Pinamonti ed Esposito. Il problema è che siccome siamo l’Inter e siamo esigenti, non li valorizziamo, a differenza di altre società”.

Gli interisti che credono in lui

Per altri tifosi, invece, Satriano ha tutto per sfondare. “Ma che paragoni fate?”, protesta Fabio. E Simonetta aggiunge: “Satriano è forte. Mi ha impressionato il gol al Lugano. Non è un gol venuto a caso”. “Deve assolutamente restare”, scrive Angelo augurandosi che l’Inter dia fiducia al ragazzo.

Massimo concorda: “La cattiveria nell’espressione fa pensare che avrà un futuro. Sembra avere una determinazione pazzesca, io lo terrei all’Inter”.

Samuele, infine, predica equilibrio: “Ma io dico, per quanto il ragazzo abbia qualità, c’è proprio bisogno di fare queste sparate? Ma fategli almeno fare una decina di partite in serie A e poi lo valuteremo”.

SPORTEVAI | 02-08-2021 11:36