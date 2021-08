Tokyo 2020, Tamberi: "E' successo qualcosa di incredibile"

Gianmarco Tamberi non riesce a crederci dopo la conquista della medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta azzurro si è preso la rivincita dopo i Giochi di Rio saltati per un grave infortunio, e ha conquistato la medaglia più pregiata ex aequo con il qatariota Barshim.

“Non ci posso credere, ho sognato questo giorno per così tanto tempo. Ho un sogno che ho dentro da tanti anni, che abbiamo avuto con tutto il mio team… Sono stati anni difficilissimi, tanti sacrifici ma alla fine ne è valsa la pena“, ha spiegato Jimbo.

“Non vedo l’ora di raccontarlo ai miei figli quando li avrò. Non dormirò più è successo qualcosa di incredibile“, ha concluso.

Poco dopo il suo trionfo, è arrivato l’oro dell’altro Azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri: “Vedere Jimbo che ha saltato e ha preso l’oro mi ha gasato, sono la persona più felice al mondo in questo momento”, ha detto Jacobs, che dopo il traguardo ha abbracciato l’altista.

OMNISPORT | 01-08-2021 15:44