Tegola per l'Italia, Spinazzola fuori in lacrime

Lacrime di frustrazione e cambio: finisce prima del previsto la partita di Leonardo Spinazzola, esce anzitempo contro il Belgio. L’esterno della Nazionale italiana, uno dei migliori di questo Euro 2020 (a ragion veduta, viste le votazioni e il premio Star of the Match), si è fatto male dopo aver dato tanto, all’Allianz Arena.

Il centrocampista della Roma, al 77′, prova a prendere controtempo con uno scatto Hazard, fermandosi subito dopo aver sentito tirare e chiedendo subito il cambio: quindi cade al suo e scoppia in lacrime. Una scena straziante, che nessuno avrebbe voluto vedere.

Anche e soprattutto per quanto fatto vedere con la maglia dell’Italia nelle scorse settimane, per la fatica e per il sudore: chiaramente, trattandosi di un infortunio muscolare non è possibile stabilire un periodo di ripresa. Si spera di rivederlo presto in campo.

OMNISPORT | 02-07-2021 23:06