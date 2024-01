Tennis Australian Open, tocca a Musetti e Cobolli contro Bonzi e Jarry; in campo anche Errani e Paolini

Dopo la vittoria al primo turno di Sinner e Arnaldi, la pattuglia azzurra torna in campo nella notte con i match di Musetti e Cobolli tra gli uomini e di Errani e Paolini tra le donne

14-01-2024 18:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il primo ostacolo è stato superato per Jannik Sinner e per Matteo Arnaldi ma la pattuglia azzurra che affronta gli Australian Open, il primo slam della stagione, è molto numerosa e vede anche la presenza di Lorenzo Musetti che si presenta all’appuntamento nel Down Under con il ruolo di testa di serie numero 25.

Musetti affronta la sfida Bonzi

All’1 di stanotte dovrebbe toccare a Lorenzo Musetti. Il 21enne di Carrara si vuole mettere alle spalle una stagione tra molti alti e bassi, in cui non sempre è riuscito a mostrare il suo talento e il suo potenziale. Per tanto tempo c’è chi ha preferito Lorenzo a Jannik Sinner, per la sua capacità di mettere in capo più colpi e più fantasia e nel 2022 i due sembrava quasi appaiati ma nella scorsa stagione il carrarese non ha saputo confermarsi.

Al primo turno degli Australian Open arriva la sfida con il francese Benjamin Bonzi, il 27enne di Nimes è giocatore da tenere in grande considerazione con un best ranking da numero 60 al mondo mentre nelle ultime due stagioni le cose sono andate meno bene.

Cobolli contro il cileno Jarry

Al primo turno degli Australian Open arriva con slancio anche il giovane Flavio Cobolli; il 21enne di Firenze ha infatti superato le qualificazioni senza aver perso un set ma ora per lui arriva la fase più complicata visto che al primo turno si trova di fronte la testa di serie numero 18 del torneo, il cileno Nicolas Jarry (ore 1.00), giocatore molto solido e consistente e passare il turno non sarà impresa semplice.

Il tabellone completo degli Australian Open

In campo anche Errani e Paolini

Si gioca anche nel tabellone femminile con l’Italia che manda in campo la veterana Sara Errani. La 36enne di Bologna scende in campo all’1.00 contro l’australiana Storm Hunter Sanders, altra giocatrice di grande esperienza nel circuito WTA. L’azzurra spera in un’altra grande rincorsa in uno slam e nonostante il tifo del pubblico non sarà per lei, battere la numero 180 al mondo può essere alla sua portata.

Debutto in Australia anche per la migliore delle azzurre: Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 31 al mondo, è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera ed ora punta a cominciare il 2024 nello stesso modo: di fronte avrà la giovanissima russa Diana Shnaider, che ha già fatto vedere di avere gran talento ed è attualmente alla posizione numero 92 al mondo.