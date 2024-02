Tennis, Berrettini rientro a rischio anche per Indian Wells e nel frattempo ascolta Geolier

Matteo Berrettini continua la sua marcia di avvicinamento verso il ritorno sul campo: l’obiettivo è Indian Wells ma non è iscritto al torneo statunitense: i possibili scenari

09-02-2024 12:16

Matteo Berrettini continua a lavorare. Il tennista italiano vuole tornare sul campo e vuole riprendersi il suo posto all’interno del circuito ATP ma la strada verso il pieno recupero sembra ancora in piena salita. L’obiettivo principale sembrano essere i tornei americani ma ci sono ancora degli intoppi.

Berrettini non è iscritto agli Indian Wells

Nella tabella di marcia di Matteo Berrettini c’è senza dubbio l’obiettivo puntato sui tornei statunitensi a cominciare da Indian Wells. Al momento però Martello non si è iscritto a primo dei due appuntamenti del Sunshine Double, i due Master 1000 in programma negli Stati Uniti. Il tennista italiano ha ancora una possibilità di potere partecipare al primo torneo scegliendo la strada delle qualificazioni (anche se al momento sembra l’opzione meno probabile) oppure potrebbe decidere di aspettare una wild card.

ATP Miami: il vantaggio del ranking protetto

Se per il 6 marzo, data di inizio del torneo di Indian Wells, non dovesse essere ancora pienamente recuperato Berrettini dovrà focalizzare tutte le sue attenzioni su quella del 20 marzo. Il torneo di Miami rappresenta un appuntamento troppo importante per il tennista italiano; il fatto di essere crollato in classifica oltre la posizione numero 100 lo mette in una situazione molto scomoda. Ma nel torneo della Florida potrebbe approfittare del “ranking protetto” e dunque avere la possibilità di iscriversi al tabellone principale senza passare dalle qualificazioni o aspettare una wild card.

Berrettini in versione Sanremo

Le pagine social di Matteo Berrettini raccontano del suo grande sforzo di tornare all’attività sportiva il prima possibile. La voglia di campo dell’azzurro è palpabile da quello che sta postando negli ultimi giorni. Le voci che parlano di una presunta rottura con Melissa Satta non sembrano distrarlo mentre si allena in palestra con la canotta di LeBron James. Ma dopo l’allenamento un po’ di spazio per lo svago c’è ed evidentemente arriva da Sanremo visto che Berrettini ha pubblicato il video del brano del rapper napoletano Geolier uno dei più discussi ed apprezzati al Festival.