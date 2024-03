Tennis Miami Open, il maltempo minaccia la Florida: a rischio Sinner-Vavassori, sarà Paolini la prima da tener d’occhio

Una perturbazione che da giorni minaccia la Florida rischia di mettere in crisi il programma odierno del Miami Open: la prima a scendere in campo dovrebbe essere Jasmine Paolini, nel pomeriggio previsto il derby tra Sinner e Vavassori

22-03-2024 12:03

Il maltempo rischia di creare un brutto scherzo al Miami Open. Le ultime previsioni non sono molto confortanti e la possibilità di una pioggia costante dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio rischiano di mettere a dura programma il programma odierno molto denso di partite. Rischia di saltare a domani anche il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori.

Miami Open: il maltempo minaccia il torneo

Le ultime notizie che arrivano dalla Florida non sono di certo incoraggianti e tutti gli incontri del programma di oggi sono a rischio. Ovviamente si parla di previsioni, da prendere come sempre con le molle, ma dagli States fanno sapere che nel migliore dei casi il rischio di precipitazioni potrebbe essere del 70% con qualche previsione che sposta questa possibilità anche in chiave più pessimistica. Stando alle ultime notizie gli orari indicati dai meteorologi è quello che va dalle 11 del mattino alle 22 ore locali (tra le 16 e le 3 italiane), quindi a coprire di fatto tutta la giornata. Un ipotesi che spaventa gli organizzatori visto che siamo nella prima fase del torneo e i match sono molto ravvicinati.

Paolini contro Volynets: prima azzurra in campo

Ad aprire il programma odierno per l’Italia ci dovrebbe essere Jasmine Paolini. L’azzurra al secondo turno trova la statunitense Katie Volynets in un match che sulla carta sembra essere alla portata. A Indian Wells, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana si è fermata agli ottavi di finale contro la russa Potapova dimostrando un po’ di stanchezza dopo i tanti incontri giocati nelle ultime settimane e soprattutto la vittoria al torneo di Dubai. Ad aprire il programma ci dovrebbe essere lei, a chiuderlo non prima della mezzanotte ore italiane ci sarà Camila Giorgi contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek.

Sinner-Vavassori: si giocherà oggi il derby

Inutile nascondersi, nonostante i tanti italiani impegnati oggi nel tabellone principale del Miami Open, tutte le attenzioni sono concentrate su Jannik Sinner e sull’inedito derby tutto italiano contro Andrea Vavassori. L’appuntamento (sempre da prendere con le molle) è per le 18.15 ma la pioggia come si diceva potrebbe giocare un brutto scherzo. Impossibile fare previsioni in questo momento e solo in prossimità dell’inizio dei match in Florida si potrà capire se la partita verrà giocata oggi o rischia di slittare a domani.

Ancora più tardi (18.40) è in programma la sfida di Matteo Arnaldi a Bublik, con il sanremese che spera in un’impresa contro il kazako che ha cominciato benissimo la stagione. Alle 21.05 è invece in programma il match di Flavio Cobolli contro il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 30.