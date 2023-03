Tennis, Navratilova fa l'annuncio più importante riguardo la sua salute

L'ex campionessa ha svelato in un'intervista a Piers Morgan di aver sconfitto il cancro dopo una difficile terapia negli ultimi mesi. Due forme di tumore, a gola e seno.

21-03-2023 09:01

Dopo tanti anni di sfide all’interno dei campi di tennis, Martina Navratilova ha dovuto affrontare la partita più difficile della sua vita all’esterno dal rettangolo di gioco e adesso è arrivata a ottenere la vittoria più importante. L’ex campionessa ha infatti annunciato di aver sconfitto il cancro, come svelato in un’intervista al giornalista britannico Piers Morgan.

Navratilova, le sue parole sul cancro

Nei mesi scorsi a Navratilova erano state diagnosticate due forme di tumore, alla gola e al seno. Ma adesso il peggio è davvero passato. L’ex tennista ceca, naturalizzata statunitense, ha infatti annunciato: “Per quanto mi hanno detto i medici sono cancer free“. Una vittoria davvero speciale, la più importante di tutte.

Navratilova ha poi raccontato quanto siano stati difficili gli ultimi mesi: “Dopo la diagnosi sono stata in preda al panico per tre giorni pensando che non sarei arrivata al prossimo Natale. Mi è venuta in mente una lista di cose da fare. Poteva sembrare superficiale, ma ho pensato a cosa fare se avessi vissuto un anno”.

Navratilova, la battaglia più difficile

I tumori che ha dovuto affrontare l’ex tennista Navratilova sono stati addirittura due. Quello alla gola era stato definito dai suoi medici come “curabile“. Mentre, per quello al seno Navratilova è stata costretta a sottoporsi per tre lunghe settimane a una chemioterapia e radioterapia quotidiana.

Le sue parole: “Questa è stata la parte più difficile. Quando inizi a sentirti male non sei sicuro se è per la chemio o per il tumore. Il trattamento è di sicuro la cosa più difficile che abbia mai fatto”. Dovrebbe ora fare un altro ciclo preventivo di terapia per due settimane: “Allora dovrei essere apposto”, ha concluso.

Navratilova, la straordinaria carriera

Martina Navratilova è stata una delle più grandi campionesse del tennis mondiale, con ben 18 tornei del Grande Slam vinti in carriera tra il 1978 e il 1990. Tra questi due Roland Garros, tre Australian Open, quattro Us Open e soprattutto la bellezza di nove Wimbledon.

Titoli ottenuti in singolo, ma poi ne ha ottenuti anche 31 in doppio e dieci nel doppio misto, con l’ultimo trofeo conquistato sul cemento di New York nel 2006 a quasi 50 anni. La sua rivalità con Chris Evert è stata poi una delle più avvincenti della storia.