Tennis, niente da fare per Errani e Paolini

Eliminato il doppio azzurro nel torneo femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020: Sara Errani e Jasmine Paolini sono state battute al secondo turno dalla sorelle ucraine Lyudmila e Nadia Kichenok.

Errani e Paolini hanno ceduto in due set per 7-6(4) 6-2. Dopo un primo parziale lottato e perso al tie-break, le nostre vengono dominate nel secondo set. Ogni speranza residua nel tennis è ora nelle racchette di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ancora in corsa nel doppio maschile.

OMNISPORT | 26-07-2021 09:24