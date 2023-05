Tennis, possibile finale a Roma tra Swiatek e Sabalenka?

È stato sorteggiato il tabellone femminile dell'edizione 2023 degli internazionali di Tennis

08-05-2023 13:09

È stato sorteggiato nelle ultime ore il tabellone di singolare femminile degli Internazionali BNL d’Italia. Iga Swiatek e Aryna Sabalenka potrebbero sfidarsi per la terza finale consecutiva sulla terra rossa. La numero 1 del mondo potrebbe incontrare Liudmilla Samsonova negli ottavi e una tra Elena Rybakina e Maria Sakkari nei quarti. Sabalenka potrebbe invece ritrovarsi impegnata in un derby contro Vika Azarenka negli ottavi, per giocardi un posto nei quarti contro Caroline Garcia o Beatriz Haddad Maia.

Questo il posizionamento delle prime sedici teste di serie attraverso gli ottavi di finale teorici:

[1] I.Swiatek (POL) vs [16] L.Samsonova

[9]M.Sakkari (GRE) vs [7] E.Rybakina (KAZ)

[4] O.Jabeur (TUN) vs [15] E.Alexandrova

[10] B.Krejcikova (CZE) vs [8] D.Kasatkina

[6] C.Gauff (USA) vs [11]V.Kudermetova

[13] K.Pliskova vs [3]J.Pegula

[5] C.Garcia (FRA) vs [12] B.Haddad Maia (BRA)

[14] V.Azarenka vs [2] A.Sabalenka