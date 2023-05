Tennis, Sinner tifa Alcaraz prima di Roma. Messaggio social ai fan

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi in vista dei due prossimi grandi appuntamenti sulla terra rossa: gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros.

Jannik Sinner è pronto per tornare protagonista. Il campione azzurro, dopo essere stato costretto al ritiro a Madrid e aver rinunciato per una forma influenzale anche al quarto di finale contro Musetti nell’Atp di Barcellona, adesso vuole conquistare il primo torneo in questo 2023 intenso ma povero di risultati.

Sinner, messaggio sui social

Il 21enne altoatesino ha ripreso ad allenarsi come lui stesso ha mostrato sul suo profilo Instagram. Semplice e chiaro il messaggio di Sinner: “Back to work“, ovvero “Di nuovo al lavoro“, e l’immagine di lui mentre effettua un lancio di palla per un servizio (uno dei fondamentali decisamente da migliorare). Tanti fan si sono scatenati, rispondendo con affetto e caricando l’azzurro in vista dei due prossimi grandi impegni stagionali sulla terra rossa: gli Internazionli d’Italia e il Roland Garros.

Sinner, il presidente Fit: “Mai avuto uno così in Italia”

Sinner infatti sarà tra i protagonisti del Masters 1000 in programma a Roma dal 2 al 21 maggio. Vista l’assenza di Berrettini, il pubblico di casa punterà molto sull’altoatesino, incensato recentemente dal numero uno della Fit Binaghi: “Una vittoria di Sinner? Il momento favorevole è dato dal fatto che insieme stiamo facendo tante cose belle positive. I numeri e i risultati di Jannik li vediamo tutti, noi prepariamo il terreno fertile perché qualche grande impresa possa essere la miscela esplosiva per incendiare tutta l’Italia. Sinner per me è un esempio straordinario, difficilmente ho trovato un professionista così determinato da anteporre il tennis a qualsiasi altra cosa. Credo sia il campione ideale che in Italia non è mai arrivato“.

Sinner, occhio a Khachanov

Sinner cercherà di arrivare pronto all’appuntamento romano, nel frattempo dovrà tener d’occhio la sua posizione in classifica Atp. L’azzurro ha subito il sorpasso da parte di Stefanos Tsitsipas e un altro giocatore potrebbe scavalcare il 21enne e farlo scivolare in sesta piazza: si tratta del russo Karen Khachanov. A Madrid l’altoatesino dovrà tifare così Alcaraz (prossimo avversario di Khachanov) o comunque sperare che il 26enne di Mosca non vinca il torneo.